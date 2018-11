Spirit de Milan: gli appuntamenti con la musica live nella settimana della Milano Music Week

Gli appuntamenti della settimana

Da ieri, lunedì 19 novembre, tutta la città omaggia la musica con la Milano Music Week e anche allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano) continuano gli appuntamenti con i migliori artisti e band rigorosamente live.

Spirit de Milan è la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità”; nasce nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara e conta più di 1500 mq con aree adibite al ballo, alla ristorazione, ai concerti, tutto custodito in una magica atmosfera vintage.

Questi gli appuntamenti della settimana:

Martedì 20 novembre la serata è organizzata dall’etichetta Adesiva Discografica di Paolo Iafelice che porta sul palco i suoi talenti! Marian Trapassi eseguirà per la prima volta alcuni brani inediti dal suo album di prossima uscita. Con lei sul palco: Antonio Magrini alle chitarre, Andrea Viti al basso, Fabio Zago alla batteria e Giovanni Bergamini alle tastiere. Michele Anelli presenterà il suo ultimo album “Divertente importante” in quartetto con Nik Taccori alla batteria per la prima volta. Fabio Mercuri con una band minimalista suonerà il suo ultimo album e anticipazioni del prossimo.

Mercoledì 21 novembre nuovo appuntamento dei Rock Files Live! di LifeGate Radio con la serata “Vecchie leggende, nuovi eroi”, condotta da Ezio Guaitamacchi. Iscrizioni:https://www.lifegate.it/persone/eventi/rock-files-live-patrizio-fariselli-e-riccardo-onori.

Giovedì 22 novembre il trio folk The Magic Door, formato da Giada Colagrande (regista, attrice, cantautrice), Arthuan Rebis (compositore, cantautore e polistrumentista) e Vincenzo Zitello (maggiore arpista italiano, compositore e polistrumentista) presenta per la prima volta l’omonimo album d’esordio, uscito il 16 ottobre in Italia. A introdurre il concerto è Vincenzo Zitello, che suonerà alcuni suoi brani con arpa celtica e arpa bardica.

Venerdì 23 novembre serata Bandiera Gialla con Pulsation, un progetto musicale Disco Funk ’70/’80 nato nel 2015 a Milano su idea di Elio Marrapodi e Dave Dicecca.

Sabato 24 novembre Holy Swing Night con i Jumping’ Jive, band sempre acclamata che spazia dallo swing più classico ai suoni rivoluzionari del “bebop”, con un ritmo scattante e frenetico.

Domenica 25 novembre speciale Spirit in Blues con Arianna Antinori, considerata una delle più belle voci del panorama rock blues in Italia con il suo timbro potente e graffiante. Poterà sul palco cover internazionali dei più grandi artisti rock e brani tratti dai suoi due album “ariannAntinori“, in lingua inglese, e “Hostaria Cohen“, in lingua italiana e prodotto da Mauro Paoluzzi (Nannini, Oxa, Bertè, Patty Pravo). Sul palco con l’artista, alcuni special guest: il chitarrista Andrea Braido (Vasco, Zucchero), Andy Fluon dei Bluvertigo e il chitarrista/producer Andrea Zuppini (Alex Baroni, Fiorella Mannoia). La serata sarà presentata da Francesco Paracchini, direttore de L’Isola che non c’era e vedrà la presenza anche di Carlo Lecchi, presidente dell’AVI (l’Associazione Vinili Italiani), con sede a Milano.

Oltre all’ottima musica dal vivo, alle risate e al ballo, allo SPIRIT DE MILAN vengono accontentati anche gli amanti della buona tavola: dall’orario dell’aperitivo a notte fonda, è possibile gustare il meglio dei piatti della cucina milanese “della nonna” circondati dall’atmosfera sincera da “vecchia Milano”.

Spirit de Milan è un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci.

Le porte aprono alle 19.30, i concerti iniziano intorno alle 22.00, se non specificate eccezioni.

Tutti i sabati l’ingresso per chi cena è di 5€ per i tesserati e 7€ per gli altri con brindisi di benvenuto; per chi viene dopo cena è di 10€ per i tesserati e 15€ per gli altri con una consumazione compresa.

Per info e dettagli sugli eventi www.spiritdemilan.it