Si TAV: firma anche tu la petizione! 

È sulle scelte concrete, sullo sviluppo del Paese e delle sue infrastrutture che il governo si sta dividendo. Mentre la manovra economica – fatta di mance elettorali, provvedimenti a debito e scontri con l’Unione Europea – è entrata nel porto delle nebbie, il Paese reale risponde in modo composto ma fermo alla minaccia di fermare le grandi opere destinate a rilanciare l’economia dei territori.

Non serve aspettare un’analisi costi-benefici per capire che fermare la TAV significa perdere cantieri, posti di lavoro e isolare l’Italia dall’Europa. Non a caso, la reazione degli imprenditori del Nord Ovest e dei sindacati non si è fatta attendere. Noi, come Forza Italia, abbiamo deciso di stare dalla parte degli industriali e dei lavoratori lombardi, piemontesi e liguri che dicono sì alla Torino-Lione. Stiamo con chi difende lo sviluppo e le infrastrutture, perché il nostro Paese ne ha bisogno, e con chi sostiene grandi opere come la Pedemontana o il Terzo Valico.

Anche in Aula a Montecitorio abbiamo ribadito con chiarezza il nostro punto di vista e abbiamo scelto di firmare la petizione “Sì Tav” sottoscritta da Bartolomeo Giachino, Francesco Forte, Alessio Cotroneo, Gian Marco Moschella, Franca Marotta e altri esponenti della società civile piemontese.

“Il nostro Paese a dieci anni dall’inizio della crisi non ha ancora recuperato i livelli economici e di benessere di prima. Mentre l’economia mondiale cresce, l’Italia arranca” – si legge, tra l’altro, nel documento – “Per essere collegati al mercato mondiale occorre avere una rete di trasporti collegata meglio con l’Europa e con il mondo. Completare la Tav oggi sarebbe molto più importante rispetto a trent’anni fa, perché metterebbe Torino e il Nord Italia dentro una rete che parte dal Sud della Spagna e va sino in Cina. Se il Ministro Toninelli ritiene strategico il tunnel del Brennero che costa oltre 8 miliardi, bisogna considerare strategica anche la Torino-Lione, che all’Italia costa meno di 3 miliardi”.

Inoltre, fermare la Tav ci costerebbe molto più che terminarla perché – come ha precisato anche il Commissario Tav Foietta – ci sarebbero chilometri di gallerie da ripristinare. Noi siamo convinti che la realizzazione della Tav possa dare un contributo economico e occupazionale importante all’economia, aumentando anche la nostra capacità di attrazione soprattutto in termini di turismo e investimenti esteri.

Su questo terreno ci aspettiamo che la Lega stia dalla nostra parte, stia con Forza Italia: facciano prevalere una cultura improntata alla crescita e allo sviluppo sulla politica del “no” dei 5 Stelle. Perché l’economia del Paese è un bene di tutti e, se Di Maio e soci non lo capiscono, vorrà dire che è arrivato il momento di chiudere questa infelice esperienza di governo.

Per sottoscrivere l’appello Si Tav clicca qui: Firma la PETIZIONE

Mariastella Gelmini