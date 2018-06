Milan, Li promette i soldi

Il presidente e azionista di maggioranza del Milan, Yonghong Li, completerà l’aumento di capitale entro il 28 giugno, versando la prevista tranche di 32 milioni di euro. Lo hanno confermato fonti del club, al termine del breve consiglio di amministrazione tenuto in giornata. Non si sarebbe parlato invece della figura del nuovo socio. Durante il cda inoltre sono stati approvati i punti all’ordine del giorno, tra cui il budget per l’iscrizione al prossimo campionato e per l’ottenimento della licenza Uefa.