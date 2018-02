Via Forze Armate regno del degrado, con campi rom e orti abusivi

Milano 22 Febbraio – II panorama, dall’alto di via Cenni, è da brividi. Decine di baracche disseminate tra gli orti abusivi dell’enorme area verde incolta tra via Domokos, via Tosi e via delle Forze Armate, e gli insediamenti rom a fare da contorno. C’è chi coltiva senza permesso e non ha nessuna intenzione di andarsene, e chi va e viene a bordo di camion carichi di rifiuti da smaltire. Se va bene abbandonati in mezzo alle sterpaglie, se va peggio dati alle fiamme. Con le colonne di fumo che raggiungono i caseggiati vicini e preoccupano i residenti. «I roghi sono frequenti e noi siamo esasperati. Che aria respirano i nostri bambini?», protestano.

E dire che il Comune ha cercato di chiudere i punti d’accesso all’area piazzando dei new jersey, ma ogni giorno è sempre la stessa storia. Le protezioni, tagliate a metà per essere rimosse, vengono spostate e i mezzi che devono scaricare hanno vita facile a introdursi in quel reticolato di stradine in mezzo al verde. Dove le discariche abusive non si contano, tra montagne di macerie e mattoni, carcasse di auto sventrate, quintali di rifiuti di ogni tipo e plastica incendiata per recuperare il rame. Ma non è tutto. Perché attorno agli orti persistono gli accampamenti di nomadi in mezzo a cumuli di degrado e sporcizia. «Li sgomberano e ritornano subito. I residenti chiedono l’intervento dell’Ats su tutta l’area. Il fumo dei roghi entra nelle loro case, bisogna intervenire al più presto», spiega Luigi Santonastaso (Noi con l’Italia), presidente della commissione speciale istituita dal Municipio 7 su Piazza d’Armi. Già, perché oltre alle baraccopoli abusive, da cerchiare col bollino rosso c’è pure l’ex villaggio militare compreso tra via Olivieri, via della Rovere e via delle Forze Armate. Qui, le palazzine un tempo sede dell’aeronautica sono occupate da nordafricani e rom. Una bomba ad orologeria pronta a esplodere, in attesa della riqualificazione promessa da Invimit, la società del Ministero del Tesoro che gestisce l’intera area. «Prima di intervenire coi bulldozer sugli orti abusivi bisognerebbe capire bene quali siano i progetti. Ne ho parlato anche con l’assessore Maran, vedremo…», specifica Marco Bestetti (Fi), presidente del Municipio 7. In Piazza d’Armi, stando alle ultimi voci, dovrebbe sorgere il nuovo quartier generale dell’Inter. È assolutamente inaccettabile che il Comune di Milano lasci nel completo stato di abbandono una zona situata all’interno del centro abitato, mettendo a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini. Ho immediatamente attivato il direttore dell’Ats Città Metropolitana di Milano, Marco Bosio, affinché disponga un sopralluogo da parte del dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria per accertare la presenza di problemi di tipo igienico sanitario», spiega Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia. All’attacco anche Alessandro De Chirico (Fi): «Le periferie di Milano sono delle grandi favelas. È grave che in certe aree e in certi palazzi popolari non si sappia chi ci sia dentro. Affinché il Comune intervenga bisogna aspettare che succeda qualcosa di irreparabile?».

Massimo Sanvito (Libero)