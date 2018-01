Sabato 13 gennaio a Palazzo Morando doppio appuntamento con le conferenze che accompagnano la mostra ‘Milano e la mala’

Oggi, Sabato 13 gennaio, doppio appuntamento con le conferenze che accompagnano la mostra MILANO E LA MALA. Storia criminale della città, dalla rapina di via Osoppo a Vallanzasca, in programma a Palazzo Morando ( via Sant’Andrea 6 ) fino all’11 febbraio.

Alle ore 15.00 Palazzo Morando accoglierà il prefetto Achille Serra, già questore di Milano e il prefetto Massimo Mazza, dirigente della squadra Mobile a Milano nei primi anni ’80, che dialogheranno sul tema “Milano anni ’70 e ’80 lotta alla criminalità: oggi?”. Dal loro punto di osservazione privilegiato sulla storia della città, vissuta in prima persona in un periodo molto caldo di Milano, Serra e Mazza affronteranno uno degli argomenti più dibattuti e sentiti in Italia, ovvero quello della sicurezza, fornendo suggerimenti per affrontare questa delicata situazione.