Concorso internazionale per artisti del vetro

Milano 9 Gennaio – Castello Sforzesco organizza un concorso internazionale di vetro artistico e design per proporre un percorso di valorizzazione dell’operare innovativo con il vetro sia nell’ambito artistico che nel design contemporaneo aperto a partecipanti che alla data del 10 settembre 2017 non abbiano ancora compiuto il 35esimo anno d’età. I candidati potranno registrarsi entro il 28 gennaio con al massimo 3 opere, sul sito www.competition-35.com.

Il Concorso avrà cadenza biennale, inaugurerà la prima edizione nel 2018 e i finalisti con le loro opere parteciperanno a una mostra presso il Castello Sforzesco che possiede una notevole collezione di vetri artistici, costituita a partire dalla seconda metà del XIX secolo grazie a donazioni di collezionisti privati e completate da acquisti effettuati dall’amministrazione. A questo primo nucleo storico e rappresentativo della produzione muranese, nei primi quarant’anni del Novecento si sono aggiunti molti esemplari di vetro italiano ed europeo acquisiti alle Biennali di Monza e alle Triennali di Milano, in modo estensivo e sistematico tanto che i musei civici del Castello sono venuti a trovarsi con un nucleo cospicuo e rappresentativo della produzione artistica in vetro nella prima metà del Novecento.

Il recente deposito della collezione Bellini Pezzoli (2016) ha consentito di colmare le lacune che riguardavano l’ultima parte del Novecento e l’inizio del Duemila, tanto che la collezione è una delle più vaste, complete e aggiornate in Italia. Anche l’opera che si aggiudicherà il premio-acquisizione entrerà a far parte delle collezioni del Castello Sforzesco. Il concorso prevede una partecipazione allargata a diverse competenze, artistiche e di design, professionali e amatoriali. Le opere potranno essere realizzate con qualunque tecnica e con l’utilizzo di qualsiasi materiale accostato al vetro.

PREMI: premio-acquisizione “Aldo Bellini” di 3500,00 euro; premio per l’innovazione “Enrico Bersellini”: due residenze in Murano, la prima di 30/40 giorni, presso la fornace La cattedrale di A. Najean per uno stage di soffiatura; la seconda di 30/40 giorni presso il laboratorio di incisione, lavorazione a cameo e incisione a ruota di rame, presso Matteo Seguso; premio inspirational, residenza di 15 giorni presso lo studio d’artista di Silvia Levenson per l’apprendimento o l’approfondimento della tecnica di fusione a cera persa.

La giuria sarà costituita da 7 membri tra cui un conservatore dei Musei Civici di Milano, uno storico dell’arte, uno storico del design, un collezionista, un artista, un designer e un curatore internazionale.

informazioni: info@competition-35.com Per registrarsi, compilare il form sul sito: www.competition-35.com