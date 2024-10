Prefettura: più pattuglie militari in città di notte, focus su Rozzano

L’incremento e la rimodulazione dei servizi e delle risorse dei militari impegnati nell’operazione Strade sicure in piazza Duomo, all’aeroporto di Linate e nelle aree delle stazioni ferroviarie e delle zone limitrofe, in particolare presso la Stazione Centrale, la Stazione Garibaldi e la Stazione di Rogoredo, sono stati oggetto di esame del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto ieri mattina dal prefetto Claudio Sgaraglia, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, del dirigente del Compartimento di Polizia ferroviaria di Milano e del Comandante del Raggruppamento “Lombardia e Trentino Alto Adige” dell’Esercito Italiano. Lo fa sapere la Prefettura riferendo che il potenziamento dei servizi, con il rinforzo in particolare dei turni notturni delle pattuglie dell’esercito, mira ad implementare la sicurezza e il contrasto alle attività illecite e criminali, rendendo maggiormente visibile e dinamica la presenza delle pattuglie militari che perlustreranno a piedi, in stretto raccordo con le forze dell’ordine e con la Polizia Ferroviaria, le aree maggiormente interessate dalla presenza di cittadini e dal transito di viaggiatori e passeggeri.

All’esame del Comitato, inoltre, il recente grave episodio delittuoso avvenuto a Rozzano nei giorni scorsi. Il tema della sicurezza del Comune di Rozzano è stato attentamente vagliato dal Comitato. Ha partecipato alla riunione il sindaco di Rozzano, al quale il Prefetto Sgaraglia aveva già espresso vicinanza e subito assicurato la massima attenzione e presenza delle forze dell’ordine, potenziando prontamente con pattuglie aggiuntive dell’Arma dei Carabinieri le attività di vigilanza sul territorio, sia in orari notturni che diurni.

Nel corso della riunione, sono stati pianificati mirati servizi di prevenzione ad “Alto impatto” che saranno svolti congiuntamente anche dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza sul territorio di Rozzano che – è stato sottolineato dal Comitato – è peraltro già presidiato e che non registra un incremento dei delitti. A dimostrazione dell’attività continuativa svolta a Rozzano – riferisce ancora la Prefettura – l’Arma dei Carabinieri, nell’ultimo anno, ha raddoppiato il numero degli arresti. Peraltro, è stata proprio una pattuglia dell’Arma, nel corso dei servizi notturni, a rinvenire il corpo, purtroppo senza vita, del giovane Manuel Mastrapasqua immediatamente dopo l’aggressione.