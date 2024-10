A 24 ore dall’inaugurazione, già un guasto sulla M4: problema tecnico e linea sospesa

«Sono passate 24 ore dalla grande inaugurazione della M4, in cui il Sindaco in prima linea ha tagliato il nastro e ha detto di sognare la M6, e questa mattina (ieri ndr) c’è stata già la prima interruzione per guasto tecnico della nuova linea del metrò. Quanto accaduto non mi sorprende affatto in quanto, in città, negli ultimi anni soprattutto nelle linee metropolitane spesso si verificano simili disagi agli utenti. Ciò è l’ennesima brutta figura che la città di Milano fa e l’ulteriore smacco da parte di questa Amministrazione verso turisti e cittadini. Del resto, questo, è il “modus operandi” di Sala e del Centrosinistra milanese, quindi non ci si potrebbe aspettare altro di meglio». ha commentato Riccardo Decorato

La cronaca

Ieri ad appena un giorno di distanza dall’inaugurazione è stata sospesa, a causa di problemi tecnici, l’intera linea M4 della metropolitana di Milano. I tecnici hanno parlato di “un guasto tecnico” che ha interessato un software, che sarebbe già stato risolto.

Doveva essere “un passo avanti” per la mobilità della città, ma invece, a distanza di un giorno dall’apertura, i nuovi treni dell’appena inaugurata metropolitana blu di Milano, la linea M4, sono già stati fermati.

L’ATM (Azienda Trasporti Milanesi), nella mattinata di ieri – domenica 13 ottobre 2024 – ha rilasciato un comunicato spiegando che “un problema tecnico che stiamo risolvendo ci ha costretto a sospendere momentaneamente il servizio. Ci scusiamo”.

La ripartenza delle corse

Poco dopo le ore 13 comunque, il servizio sulla nuova linea M4 è ripartito, anche se gli spostamenti lungo la tratta sono rimasti ancora fortemente rallentati, come comunicato dalla stessa ATM: “i treni stanno viaggiando con qualche minuto di ritardo. Ci scusiamo: stiamo risolvendo un problema informatico”.

Come segnalano però alcuni utenti sui social, alle ore 14 il servizio metropolitano non sembrava ripreso, dato che “i vagoni procedono con estrema lentezza”. La stessa ATM ha invitato i viaggiatori a consultare “la mappa alternativa di viaggio”.

Come però riporta Il Giorno, che ha intervistato uno dei viaggiatori rimasti bloccati, i bus sostitutivi annunciati dagli addetti della metro non passavano, e chiamando il call center dell’ATM veniva riferito che tali mezzi alternativi “non sono previsti”.