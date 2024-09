Autovelox: dove verranno posizionati a Milano e in Lombardia

La lista degli autovelox mobili per la settimana fino a domenica 29 è stata resa nota dalla Polizia stradale. Si sanno quindi i giorni in cui saranno i controlli della velocità, ma non gli orari esatti, la strada ma non il punto esatto.

Autovelox:

Martedì 24 settembre 2024

Strada Provinciale SP 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio, Bergamo

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana, Bergamo

Mercoledì 25 settembre 2024

Strada Provinciale SP 91 della Val Calepio, Bergamo

Giovedì 26 settembre 2024

Autostrada A 60, Varese

Strada Statale SS 9 via Emilia, Lodi

Venerdì 27 settembre 2024

Strada Statale SS 9 Dir Tangenziale Est Lodi, Lodi

Strada Provinciale SP 525 Del Brembo, Bergamo

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana, Bergamo

Domenica 29 settembre 2024

Strada Statale SS 9 Dir Tangenziale Est Lodi, Lodi

Strada Provinciale SP 91 della Val Calepio, Bergamo

Gli autovelox fissi in Lombardia

Ci sono poi quattro autovelox fissi della polizia stradale sulla Ss 336 (la superstrada per Malpensa): due in direzione ovest, a Cardano al Campo (Varese) e Inveruno (Milano), e due in direzione est, a Lonate Pozzolo (Varese) e Meseno (Milano).