Via Torino, furti in negozi: 4 arresti

Due uomini di 26 e 27 anni e due donne di 30 e 36 anni, tutti peruviani, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso dopo aver rubato merce esposta in un negozio di occhiali di via Torino. Gli agenti li hanno notati e seguiti durante un servizio di controllo del territorio. Tre di loro sono entrati nel negozio, mentre la 30 enne, che aveva con se anche un bambino, è rimasta fuori a fare da palo. All’interno del negozio il 27enne e la 36enne hanno distratto i commessi mentre il 26enne ha cercato tra le montature esposte le marche e i modelli più costosi, rubando una montatura da 155 euro. Una volta fuori dal negozio, alla vista degli agenti sono scappati in diverse direzioni e fermati dopo un breve inseguimento. Durante la fuga si sono disfatti della refurtiva, recuperata dai poliziotti in una fioriera di via Lupetta. Il 26enne è stato trovato in possesso anche del sacchetto in cui aveva nascosto gli occhiali, risultato poi schermato in marniera artigianale. All’interno c’erano anche una maglietta dal valore di 35 euro con ancora il cartellino di vendita e il dispositivo antitaccheggio, alcuni rotoli di scotch marrone e alcune confezioni di pellicola in alluminio usate per schermare il sacchetto. Il 26enne è stato anche indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

