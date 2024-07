“Ha portato il nome dell’Italia in tutto il mondo, legando indissolubilmente la sua vita alla città di Milano, dal punto di vista professionale, imprenditoriale e fornendo il proprio apporto a grandi imprese sportive. I miei più sinceri auguri per i suoi 90 anni a Giorgio Armani”: così su Instagram il presidente della Regione Attilio Fontana per il novantesimo compleanno di Giorgio Armani.

“Grazie a Giorgio Armani per averci donato decenni di creazioni indimenticabili e per aver reso il lusso e la raffinatezza accessibili a tutti noi. L’eleganza di Armani è diventata iconica del ‘vivere italiano’, contribuendo a diffondere un’immagine dei nostri territori fatta di bellezza. La sua visione straordinaria, la sua dedizione all’eccellenza, la sua passione hanno trasformato la moda e continuano a ispirare milioni di persone in tutto mondo”. Così Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia porge i suoi auguri allo stilista Giorgio Armani, in occasione, oggi, del suo novantesimo compleanno. “A Milano, in Lombardia, è cresciuto il genio di Armani, che qui – conclude – ha trovato terreno ideale per la sua creatività, e ha lasciato nella nostra Regione un’impronta indelebile”.

