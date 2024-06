A Milano – per ristorazione, ricettività, servizi turistici – oltre il 45% dei lavoratori è di difficile reperibilità per le imprese. Su un fabbisogno complessivo di più di 59mila, la stima è di oltre 27 mila lavoratori mancanti in un territorio che fa dell’attrattività uno dei suoi maggiori punti di forza. Emerge dal dossier dell’ Ufficio Studi Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza su dati Unioncamere Anpal “Formare giovani stranieri in questi campi – rileva il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli – potrebbe contribuire a rendere più sostenibili i flussi migratori e più forte la nostra economia”. Confcommercio Milano ha ospitato oggi il primo confronto fra imprenditori e rappresentanti degli Stati africani con l’evento “Piano Mattei, quali opportunità per Africa, Italia e imprese” con il videomessaggio di apertura del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Centrale il tema della formazione anche per una nuova immigrazione: “Il Piano Mattei – afferma Sangalli – è certamente un progetto interessante perché affronta in modo innovativo e paritario i nostri rapporti con l’Africa e, di conseguenza, anche il tema dell’immigrazione. Inparticolare si sviluppa e si incentiva l’aspetto della formazione e dell’istruzione sia in Italia sia nei Paesi africani d’origine”. Assieme a Sangalli interventi iniziali di saluto del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessora allo Sviluppo economico del Comune di Milano Alessia Cappello. Poi le analisi di Fabrizio Saggio, Consigliere diplomatico del presidente del Consiglio e coordinatore del Piano Mattei; Otto Bitjoka, Presidente UCAI – Unione Comunità Africane d’Italia e Riccardo Garosci, vicepresidente Confcommercio e componente della Cabina di regia della Presidenza del Consiglio per il Piano Mattei. Presentati i dati di un’indagine SWG (illustrata dal vicepresidente SWG Maurizio Pessato) sul contesto dell’immigrazione, la conoscenza del Piano Mattei e la formazione professionale dei giovani africani. “Piano Mattei, quali opportunità per Africa, Italia e imprese”costituisce la prima iniziativa di confronto tra i rappresentanti degli Stati africani e i nostri imprenditori, e si sviluppa per quest’intera giornata con sessioni e approfondimenti coinvolgendo anche gli spazi di Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano in corso Venezia.

