Oggi in Cascina Nascosta mercato agricolo, laboratori di cucina e un incontro su ” La via Milanese alla sfida globale del cibo: la ristorazione”

Oggi, domenica 12 marzo, in Cascina Nascosta, nel parco Sempione, Legambiente Lombardia organizza una giornata dedicata all’alimentazione sana e sostenibile con il Mercato Agricolo, due laboratori di cucina e un incontro pubblico. Il programma della giornata prevede:

– dalle 9 alle 15, il Mercato Agricolo con i banchi delle aziende agricole lombarde;

– dalle 10.30 alle 12.30 un laboratorio di cucina naturale per i bambini (6-11 anni), promosso da ‘Cambiamo Agricoltura’, dedicato ai cinque sensi;

– dalle 10.30 alle 12.30 un laboratorio per adulti con la cuoca Sandra Bertoli dedicato a “risotti, risi e grani” per preparare piatti gustosi, sani e sostenibili;

– dalle 10.30 l’incontro pubblico “In cucina con la terra – la via milanese alla sfida globale del cibo: la ristorazione” con Andrea Bertolucci (chef del ristorante ‘La Latteria’ di Cascina Nascosta) e Cristina Sossan (Milano Food Policy), un momento di riflessione, dedicato alle scelte, ai luoghi e ai tempi della nostra quotidiana esperienza alimentare.

L’alimentazione sana e sostenibile è la somma di tanti gesti e ricette, ma nella nostra vita sempre più l’impegno alla preparazione dei pasti viene affidato alla ristorazione. Il mangiare fuori casa può essere una routine di colazioni di lavoro o di pranzi e cene consumati in mensa o in trattoria. Oppure può essere un’esperienza ricercata e attesa, che ci porta ad esplorare nuovi sapori in un ristorante etnico, o ci consegna alle abilità e ai virtuosismi di uno chef di livello. Ma anche quando non siamo noi a scegliere gli ingredienti, mangiare resta un momento di attenzione verso il proprio corpo, che deve essere nutrito in modo sano, e verso il pianeta, gli ecosistemi da cui estraiamo gli ingredienti della nostra dieta. Non dobbiamo sospendere la nostra responsabilità nel momento in cui affidiamo ad altre mani il compito di preparare e servire il nostro cibo ma, anzi, condividerla con l’esercente. Può esserci una ‘via milanese’ alla sostenibilità nella ristorazione milanese? In che modo rendere riconoscibile l’impegno dei ristoratori che scelgono ingredienti di produttori selezionati per comporre piatti a basso impatto ambientale ed alta salubrità? Come accompagnare i consumatori alla scoperta – o più frequentemente alla ri-scoperta o ri-elaborazione – dei piatti che compongono una dieta sana e sostenibile? Una dieta in cui la carne è molto meno, ma di più alta qualità, il pesce torna ad essere azzurro, latte e formaggi profumano di fieno, ortaggi e verdure vengono proposti in forme e preparazioni generose e ricercate ma rigorosamente ‘di stagione’? Di tutto questo si parlerà durante l’incontro.

