Il commento di Luciano: coda della 24a giornata di serie A

La Roma si butta via e cade per la seconda volta in stagione con la Cremonese, che centra il suo primo successo in questo campionato e ritrova la vittoria in Serie A 27 anni dopo.

Allo Zini finisce 2-1 per i grigiorossi: decisivi i gol di Tsadjout e Ciofani, inutile il ritorno al gol di Spinazzola. Un episodio sblocca un primo tempo poco spettacolare ma con duelli a tutto campo. La Cremonese fa centro per prima con Tsadjout, con un sinistro al volo imparabile che non lascia scampo a Rui Patricio. Mourinho espulso a inizio secondo tempo per troppo nervosismo nei confronti del quarto uomo, ma la reazione giallorossa c’è. Spinazzola, pescato perfettamente da Mancini, batte Carnesecchi ritrovando la rete in Serie A dopo due anni. Al 78’arriva però la svolta per la Cremonese: Rui Patricio stende in area Okereke, Ciofani dal dischetto regala i primi tre punti ai suoi, e forse una chance per credere nella salvezza. La Roma resta invece a 44 punti e scivola al quinto posto, mancando un’occasione d’oro per svoltare.

In serata, il derby della Mole inizia male per la Juventus: dopo 2 minuti Karamoh, sul filo del fuorigioco, raccoglie un una spizzata di Buongiorno su azione da calcio d’angolo e da un passo batte Szczesny. Ovviamente la Juventus non ci sta e, pur in confusione, reagisce come una …zebra ferita, arrivando al pareggio in modo rocambolesco con Cuadrado al 16′: Kostic lancia in area dove sbuca il colombiano, destro a botta sicura che finisce in rete nonostante l’estremo tentativo sulla linea di Schuurs. Ma il Toro non ha intenzione di arrendersi e riparte a testa bassa, raccogliendo al 40′ una avvisaglia sulla possibile perforazione della difesa juventina: Sanabria spizza di testa su centro di Rodriguez e Szczesny ci arriva con la punta delle dita. E 3 minuti più tardi infatti il Toro è nuovamente avanti, con cross basso di Ilic, Sanabria anticipa Bremer e con uno splendido tocco d’esterno di prima intenzione sorprende ancora Szczesny sul primo palo. La Juventus schiuma rabbia, riparte e si rialza ancora al 1′ di recupero con Danilo, che su angolo colpisce di testa, la palla colpisce il palo e Milinkovic-Savic non riesce a evitare che superi interamente la linea, nuovamente parità. La ripresa vede l’incontro spostarsi sul piano della battaglia agonistica, con furiose mischie e contrasti duri, l’arbitro è costretto a fischiare con maggior frequenza. Arriva su questi toni il 70′ circa, ancora un botta e risposta con ripartenza del Torino, Linetty si inserisce dopo un rilancio sbagliato di Alex Sandro, fa partire un bellissimo sinistro a giro e vede la palla incocciare contro la traversa! Ma poco dopo la Juventus riesce a mettere sulla bilancia il suo maggior tasso tecnico e passa su azione da calcio d’angolo, Chiesa mette in mezzo col sinistro e Bremer supera l’ex compagno Milinkovic-Savic con un perfetto colpo di testa! E’ il 70′, e Il Torino mostra segni di cedimento, la Juventus lo capisce e affonda alla ricerca del ko, che arriva all’81: palla messa in mezzo su punizione da Kostic, sul secondo palo sbuca Rabiot, che da due passi mette dentro. VAR in azione, ma non c’è nessun offside, gol valido. Prima del fischio finale, in pieno recupero Ricci è costretto a fermare Chiesa con le cattive, e si prende un giallo. Partita che si chiude con un altro successo bianconero nei derby della Mole.

E’ tutto quindi per questa 24a giornata, arrivederci a venerdì con l’anticipo della 25a tra Napoli e Lazio.