Mura-Lena-Formenti chiariscono che non mancherà il loro sostegno a Fontana

I consiglieri Roberto Mura, Federico Lena ed Antonello Formenti, che sono usciti dal gruppo Lega Salvini Premier, costituendo in Regione Lombardia il nuovo gruppo Comitato Nord con il nome della corrente di Umberto Bossi, hanno assicurato che non mancherà il loro sostegno al governatore Attilio Fontana e alla maggioranza di centrodestra in Regione Lombardia. I tre consiglieri, si legge in una nota, “hanno precisato che sarà loro volontà garantire il voto favorevole sui provvedimenti di bilancio che arriveranno nei prossimi giorni in Aula del Consiglio Regionale, a sostegno del Presidente Attilio Fontana e della maggioranza di Centrodestra”.

