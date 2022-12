Renzi-Moratti quando la creatività è slegata dalla realtà

Bisogna dare atto a Matteo Renzi di avere certamente grande creatività, ma in questo caso totalmente slegata dalla realtà, il terzo polo e Letizia Moratti non hanno nessuna possibilità di insidiare la candidatura di ATTILIO FONTANA candidato unico di tutto il centro destra. A Renzi va riconosciuto il merito comunque di riuscire ogni volta ad evidenziare i limiti e le contraddizioni di questa sinistra che non ho trovato di meglio che rifugiarsi in un “usato sicuro” attraverso la candidatura di Maiorino.

La proposta di Moratti presidente e Majorino vice ha il merito certamente di dividere ancora di più le coalizioni che si oppongono al centro destra e certamente dà a Fratelli d’Italia la possibilità di evidenziare l’autorevole guida al governo di Giorgia Meloni e di porsi come partito guida per la prossima legislatura regionale con la certezza di poter garantire al centro destra una maggioranza coesa e certamente più omogenea al governo nazionale con indubbi vantaggi per la regione più avanzata d’Italia.

Il coordinatore di Fratelli d’Italia Milano

On. Stefano Maullu