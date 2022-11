Giuliano Cazzola “L’altro 1992, quando l’Italia scoprì le riforme”

Il 24 novembre a Milano la presentazione del nuovo libro di Giuliano Cazzola Il 1992 viene solitamente ricordato per gli attentati in cui morirono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e per “Mani pulite”. Ma c’è stato anche un altro 1992. In quei mesi, quella stessa classe dirigente che veniva messa alla gogna mediatico-giudiziaria avviava un percorso di riforme destinato ad aprire una nuova fase nella storia politica dell’Italia. Come racconta Giuliano Cazzola nel libro L’altro 1992. Quando l’Italia scoprì le riforme, pubblicato da IBL Libri, a reggere le sorti del Paese era il governo presieduto da Giuliano Amato, che dal giugno di quell’anno all’aprile del 1993 varò alcuni drastici provvedimenti per mettere in ordine i conti pubblici e intraprendere un percorso di privatizzazioni. Il libro verrà presentato il prossimo giovedì 24 novembre, con inizio alle ore 18, presso la sede di Milano dell’Istituto Bruno Leoni (Piazza Castello 23). Insieme all’autore interverranno Franco Debenedetti (presidente dell’Istituto Bruno Leoni), Alessandra Del Boca (professoressa di economia) e Mario Monti (senatore a vita della Repubblica italiana). Introdurrà e coordinerà l’incontro Carlo Stagnaro (Istituto Bruno Leoni). Per partecipare alla presentazione presso la sede IBL di Milano occorre registrarsi cliccando QUI.