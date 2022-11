Adesso anche via Novara a 30 all’ora? Ma davvero?

Bestetti (Fi): «Nessuno lì può andare a quella velocità. Vogliono mettere una pezza dopo il disastro della ciclabile»

Altro che “andavo a cento all’ora”, come cantava Gianni Morandi in un suo celebre successo. A Milano la velocità massima è di 30 all’ora. Non in tutta la città, beninteso, ma in un’arteria di collegamento importante come via Novara dove, in carreggiata, sono comparsi cartelli di segnaletica orizzontali che hanno lasciato perplessi gli automobilisti e non solo. Qui il limite, da oggi, sarebbe di 30 chilometri all’ora. Se ridurre la velocità delle auto è da sempre uno degli strumenti più utile per abbattere il numero di incidenti stradali, è anche vero che pensare ad un limite di velocità del genere in una delle principali arterie viabilistiche cittadine che collega tutto il sud Milano con la tangenziale ovest appare un esercizio di grande ottimismo.

«Trasformare una strada ad elevato flusso veicolare come via Novara in una stradina di campagna con un colpo di vernice mi sembra davvero risibile – dice Marco Bestetti, consigliere comunale di Forza Italia -. Nessuno può seriamente immaginare che qualche macchina lì possa andare a 30 all’ora. Questo limite è il tentativo di mettere una pezza dopo il disastro della ciclabile». Ad agosto, l’amministrazione aveva dato il via ai lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile che aveva già ristretto la carreggiata stradale facendo infuriare residenti e commercianti e mettendo i ciclisti in una situazione poco sicura. E creando più code e più smog. «Il paradosso – continua Bestetti – è proprio questo. Vorrebbero incentivare l’uso dei mezzi pubblici che però oggi in via Novara restano intrappolati nel traffico che loro stessi hanno creato realizzando una pista che, peraltro, viene utilizzata pochissimo dai ciclisti». E rendendo di fatto inagibili le colonnine di ricarica per le auto elettriche

«Per ricaricare le vetture – conclude il consigliere milanese, gli automobilisti dovrebbero tirare il cavo e attraversare la ciclabile, tant’è che le colonnine sono state frettolosamente incellofanate». Gli automobilisti sono avvisati: da oggi il limite di velocità in via Novara è di 30 km/h.

Giorgio Valleris (Libero)