Ambrogino d’Oro 2022: Stefano Pioli e la Curva sud del Milan tra i candidati e Lupi, Abatantuono

Tra le nomination per le onorificenze civiche dell’Ambrogino d’Oro del 2022, che si assegnano il giorno del santo patrono, spuntano anche quelle di Stefano Pioli e della Curva sud, cuore del tifo milanista. Entrambe le proposte portano la firma del capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico. Il termine ultimo per la presentazione dei nomi scade stasera, ma il nome di alcuni candidati è già noto, come per esempio quello di Alfonso Signorini, il musicista Mauro Pagani, e l’ex prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca. La notizia è riportata dal Corriere della Sera. La candidatura di Stefano Pioli e della Curva sud . In particolare, riporta il quotidiano, l’allenatore del Milan sarebbe “meritevole di assegnazione della prestigiosa onorificenza per il ruolo professionale svolto nell’ambito sportivo e per aver contribuito alla vittoria dello scudetto da parte di una società di calcio milanese”. Oltre a Stefano Pioli e alla Curva sud, l’esponente forzista propone civiche benemerenze per i cinquant’anni di carriera di Memo Remigi e per la testata giornalistica Mianews.

Le altre proposte del centrodestra

Il consigliere di Milano popolare Matteo Forte vorrebbe invece per una medaglia d’oro alla memoria per il fondatore di Comunione e Liberazione don Luigi Giussani, a cent’anni dalla nascita. Sul tavolo della commissione di Palazzo Marino è arrivata la proposta di premiare anche Maurizio Lupi, ex ministro e ora deputato di “Noi moderati”: firmatario della richiesta è Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera. Il forzista Gianluca Comazzi chiede di premiare con l’Ambrogino Maurizio Cattelan, “uno dei più importanti artisti italiani dei nostri tempi”, mentre la leghista Silvia Sardone candiderà, tra gli altri, l’attore Diego Abatantuono. Tra tante proposte, il capogruppo della Lega Alessandro Verri candida Chiara Corapi (la ragazza di 19 anni che nella notte di Capodanno del 2021 soccorse una coetanea aggredita in Piazza Duomo da un gruppo di ragazzi) e l’attore e regista Ricky Tognazzi. Andrea Mascaretti di Fratelli d’Italia chiede poi un riconoscimento alla memoria per Piero Pirelli, il presidente del Milan che fece costruire lo stadio di San Siro nel 1926.

I candidati del centrosinistra

Sul fronte politico opposto Daniele Nahum (Pd) vorrebbe assegnare la massima onorificenza civica a Marco Cappato, esponente radicale e leader della campagna in favore dell’eutanasia legale. Il consigliere del Pd Rosario Pantaleo propone poi Mauro Pagani, musicista, compositore e tra i fondatori della Premiata Forneria Marconi. Il capogruppo verde Carlo Monguzzi vorrebbe invece ricordare con una medaglia alla memoria Carmen De Min, “l’ultima straordinaria mamma del Leoncavallo”. Le nomination di Sveva Casati Modignani e Giulio Giorello Non dalla politica ma dalla società civile proviene invece la nomination per la scrittrice Sveva Casati Modignani (pseudonimo di Bice Cairati). Così come è di un privato cittadino e non di un consigliere di Palazzo Marino l’idea di ricordare con una medaglia d’oro alla memoria il filosofo Giulio Giorello, scomparso il 15 giugno 2020 a 75 anni.