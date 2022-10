Il Centrodestra pretende un incontro col Sindaco sui divieti di Area B e C

In apertura della seduta del Consiglio comunale di lunedì 3 ottobre il centrodestra unito ha preteso di essere ricevuti dal Sindaco Sala per affrontare urgentemente il tema dei divieti di Area B e C e ascoltare le richieste dei cittadini. L’incontro sarà per la giornata di mercoledì, come comunicato dalla Presidente del Consiglio Buscemi e confermato dal Capogruppo del PD Barberis durante la seduta.

I milanesi non sono nelle condizioni di cambiare le automobili con questa crisi economica. Dalle associazioni di categoria, dai sanitari, dalle Forze dell’Ordine, dagli ambulanti, dagli artigiani, dagli imprenditori edili, dagli artigiani, dagli anziani, dagli ispettori di lavoro e dalle famiglie si è sollevata forte la richiesta di bloccare questo provvedimento iniquo. Non tenere conto delle condizioni attuali del nostro Paese e della nostra Milano è totale follia.

In seguito alla richiesta, la maggioranza in aula ha chiuso i lavori della seduta rinviando la discussione dei punti all’ordine del giorno. I consiglieri pretendono che dopo l’incontro riservato il Sindaco riferisca in aula.