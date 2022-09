TEATRO IN GIRO dal 28 settembre nelle piazze dei quartieri di Milano

Il furgoncino del TEATRO IN GIRO, porta nei quartieri lo spettacolo sognante Più su di quaggiù di Andrea Robbiano dal 28 settembre al 2 ottobre

Più su di quaggiù di e con Andrea Robbiano musiche originali di Lorenzo Marcenaro produzione Naif Teatro

Dal 28 settembre al 2 ottobre le piazze dei quartieri di Milano saranno animate dal Teatro in Giro: su furgoncino scoperto si svolgerà lo spettacolo teatrale Più su di quaggiù di Andrea Robbiano. Più su di quaggiù, tra narrazione, improvvisazione e musica, spinge gli spettatori a ricreare il rito di condivisione tra attori e spettatori. Gli spettatori sono spronati a raccontare i propri sogni e la propria quotidianità, successivamente le loro parole vengono rese straordinarie e magiche dai due artisti in scena. In questo modo si riscopre la vera funzione sociale e catartica del teatro: rendere straordinario il quotidiano.

Più su di quaggiù racconta, tra narrazione, improvvisazione e musica, la storia della nascita dell’Arte sulla terra. Un attore e un pianista accompagnano il pubblico raccontando un immaginario inizio della vita civile sulla terra, il momento in cui uomini e donne iniziano a darsi dei ruoli e dei mestieri: c’è chi si occupa della caccia, chi degli animali allevati e chi dell’allevamento. Ma come nasce l’arte? Lo spettacolo racconta quel momento, quando in un rito intorno al fuoco attori e pubblico si incontrano per la prima volta, e gli spettatori diventano parte dello spettacolo, chiamati a partecipare condividendo la propria quotidianità, i propri sogni.

CALENDARIO DEL TEATRO IN GIRO MER 28 SET | ore 21

Magnete (via Adriano 107) – ADRIANO

GIO 29 SET | ore 21

mosso (ex Convitto Trotter – via Angelo Mosso 3, angolo via Padova) – NOLO

VEN 30 SET | ore 21

Anfiteatro Martesana (via Agordat 119) – MARTESANA

SAB 1 OTT | ore 21

sagrato Basilica dei Santi Nereo e Achilleo (viale Argonne 56) – CISTÀ

DOM 2 OTT | ore 18

Case Popolari via del Turchino 20-22 – CALVAIRATE