Degrado Piazza Aspromonte – Richiesti interventi URGENTI

Il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati segnala ancora una volta al Sindaco e al suo Presidente di Municipio il grave degrado in cui sta scivolando un quartiere della sua zona, piazza Aspromonte.

Egr. Sindaco,

Egr. Presidente di Municipio,

Come da foto allegata segnalo che in località di cui in oggetto si presenta sporcizia, una vera e propria discarica abusiva nonché bivacchi e gente che continua ad utilizzare la piazza come potete vedere all’interno delle foto allegate

Torno sul ribadire la necessità di una cancellata – che finalmente dopo le proteste e numerose richieste ed insistenze è stata almeno messa a bilancio nonostante la contrarietà del Municipio 3 e del potenziamento della sorveglianza mediante ampliamento del sistema di video sorveglianza (cosa che dovrebbe essere implementata ma vivendo in Italia il “dovrebbe” molte volte sarebbe preferibile non venisse usato…)

Segnalo inoltre il degrado causato dal mancato sfalcio dell’area che si aggiunge a quanto sopra riportato e su cui chiedo interveniate.

Marco Cagnolati (FI)

Consigliere Municipio 3