I lavoratori ATM contestano Sala, ancora una volta contrario alla loro protesta

ATM siamo noi ( pagina di lavoratori Atm) contesta il Sindaco per le sue critiche alla protesta odierna dei dipendenti che chiedono più sicurezza per autisti e lavoratori.

“E ti pareva!!

Esimio Signor Sindaco Sala

Lei non ha ma mostrato interesse per i dipendenti ATM, a tutti gli effetti società municipalizzata, tranne per qualche timida ma mirata passerella per fini elettorali.

Prima e durante la pandemia ci siamo arrangiati noi spero lo ricordi, quando i miei colleghi vengono massacrati di botte Lei, e chi vicino le sta, dice che i dati raccolti raccontano che le aggressioni sono nettamente in diminuzione.

Noi diciamo: “chi se ne frega dei dati”, qui contano i fatti non le vostre opinioni palesemente di parte, tendenti a sminuire il degrado in qui vive questa città!

Noi lo sciopero lo facciamo e ne faremo ancora, se ne faccia una ragione.

Se poi, come successo in un recente passato, le da tanto fastidio che i lavoratori chiedano tutele sul posto di lavoro si rivolga al prefetto e magari ci precettato di nuovo.

Sindaco cordiali saluti.”