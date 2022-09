Milano, ecco per cosa verranno utilizzati i soldi del Decreto Aiuti

Sono dieci i progetti che verranno finanziati dai 129 milioni di euro che arriveranno dal Governo

A Milano arriveranno 129 milioni di euro di risorse statali per finanziare dieci progetti volti a far crescere la città. Sono soldi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: lo scorso maggio, con il cosiddetto decreto Aiuti, il Governo aveva infatti istituito un fondo con una dotazione di 665 milioni di euro destinati alle grandi città, penalizzate dalla distribuzione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il rafforzamento degli interventi del PNRR. Con un decreto del 31 agosto del Ministero dell’Interno, assieme ai ministeri dell’Economia e degli Affari regionali, è stata stabilita la ripartizione di tale fondo tra le città di Milano, Genova, Napoli, Palermo, Roma e Torino.

Decreto Aiuti, ecco i dieci progetti della città di Milano che verranno finanziati

A Milano sono dieci i progetti che verranno realizzati con i fondi statali e che, come quelli finanziati dal PNRR, dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2026.

Superamento barriere architettoniche

Con un investimento di 10,550 milioni di euro verranno realizzati due interventi di superamento delle barriere architettoniche e di installazione di nuovi ascensori in alcune stazioni delle linee metropolitane rossa e verde (Cimiano, Gioia, Wagner).

Nell’ambito del progetto per l’area Bovisa-Goccia, verranno finanziati due interventi: la realizzazione della cosiddetta Foresta Urbana con 15 milioni di euro e la realizzazione, con 36,98 milioni di euro, della nuova sede della Fondazione Scuole civiche.

Il Governo parteciperà anche alla riqualificazione della Cittadella degli Archivi di via Gregorovius. Il progetto prevede uno stanziamento di 24 milioni di euro che sarà quindi in parte coperto con il contributo statale di 6,1 milioni di euro.

Passerella ciclopedonale

Un contributo di 950mila euro permetterà la realizzazione, all’altezza di via Corrado il Salico , di una passerella ciclopedonale sulla Vettabbia.

Un milione di euro verrà investito per proseguire il progetto Piazze aperte, con la realizzazione di nuovi interventi di urbanistica tattica e una particolare attenzione agli spazi nelle vicinanze degli edifici scolastici.

20 milioni di euro verranno impiegati per finanziare la realizzazione del primo lotto del progetto della Magnifica fabbrica che riguarderà la costruzione dei laboratori e depositi del Teatro alla Scala.

Milano Ristorazione avrà una nuova sede, un nuovo centro cottura e una nuova piattaforma logistica che sostituirà quella attuale (in appalto) che si trova fuori Milano, nell’ottica di una maggiore sostenibilità e di una migliore qualità della distribuzione dei pasti prodotti. Il finanziamento previsto con i fondi statali è di 12,6 milioni di euro.

Con 25,82 milioni di euro, infine, verrà finanziato il prolungamento della tranvia 24, per un migliore collegamento dell’IEO alla rete cittadina dei trasporti.

