Teatro Carcano:: Venerdì 9 settembre ENRICO BERTOLINO con INSTANT THEATRE 2022

L’instant theatre, è una formula di teatro incentrato sull’attualità, che cambia ogni sera, inventata da Enrico Bertolino e Luca Bottura e sviluppata con Massimo Navone. Questo format ha dato vita a spettacoli sempre diversi, che si interfacciano con l’attualità: elezioni, referendum, pandemia e adottando sottotitoli nuovi come nel caso del ‘distant’ theatre durante i mesi difficili del lockdown. Bertolino è in scena nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione.Racconta i paradossi e le contraddizioni della realtà che ci circonda cucendoli con un filo narrativo che si rinnova ad ogni edizione, adeguandosi ai temi dominanti del momento e spaziando dalla cronaca, alla politica, all’osservazione dei nuovi fenomeni sociali, con riferimenti alla storia passata e recente. Un uomo solo in scena per 75 minuti di narrazione umoristica, insieme a tre musicisti polistrumentisti che lo accompagnano colorando il racconto di sonorità suggestive e rivisitando in chiave ironicamente attuale motivi famosi. Si parlerà delle imminenti elezioni politiche del 25 settembre e di molto altro. Di un paese alle prese con la crisi energetica. Della classe politica che a breve dovrà finalmente uscire allo scoperto per fare qualcosa di convincente e concreto. Non mancherà un accenno ad una Milano onirica sconnessa e felice per poi concludere con l’immancabile rassegna stampa di Luca Bottura ed Emiliano Carli.