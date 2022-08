Case Aler, Fontana al presidio per l’anziano aggredito in via Salomone

Basta tolleranza!”: con queste parole il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana annuncia su Facebook la sua partecipazione al presidio organizzato stasera in via Salomone a Milano “per manifestare la solidarietà mia e di tutta la Regione, al signor Raimondo, brutalmente aggredito da due delinquenti che occupano abusivamente gli appartamenti Aler accanto al suo”.

Giovedì scorso, il pensionato di 78 anni è stato aggredito nel complesso popolare Aler delle Case Bianche di via Salomone probabilmente da occupanti abusivi ed è stato poi dimesso dall’ospedale con 3 settimane di prognosi.

Per Fontana, “tali episodi non possono essere più tollerati.

Le persone per bene non possono continuare a subire le angherie di chi viene nelle nostre città per delinquere e approfittare dei più fragili”. Ma spiega che, come Regione, “non possiamo fare gli sgomberi: non dipendono da noi. È necessario che chi deve far rispettare la legalità trovi il modo per allontanare questi soggetti irregolari e pericolosi”. La presenza del presidente accanto ai componenti del Comitato Salomone servirà, aggiunge, a “sensibilizzare ulteriormente chi deve garantire la sicurezza dei nostri cittadini ad agire con tempestività”.

Pronta arriva la replica della consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza, secondo cui “la solidarietà è certamente positiva ma da sola non basta”. E incalza: “Visto che i responsabili dell’aggressione, come testimonia la vittima stessa, sono occupanti abusivi di una casa Aler sta alla Regione attivarsi per sgomberarli al più presto. Non esiste nessuna giustificazione al mancato intervento di palazzo Lombardia e di Aler, che hanno la responsabilità di quanto accade in questi stabili”. (ANSA).