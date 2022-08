Rapine tra Milano e Torino, 4 arresti

Si erano finti agenti delle forze dell’ordine e nel novembre del 2021 avevano commesso una rapina a mano armata ai danni di due imprenditori, nel parcheggio di un Mc Donald’s a Torino. In quell’occasione erano riusciti a fuggire con telefoni cellulari, una cospicua somma di denaro e l’auto di grossa cilindrata di una delle due vittime, poi abbandonata a Vercelli.

Le indagini hanno consentito di identificare i quattro presunti responsabili. Tra loro anche uno dei due ‘imprenditori’ che in realtà secondo gli inquirenti faceva parte della banda. I quattro, secondo quanto emerso dalle indagini, operavano soprattutto nel territorio milanese. Tutti rintracciati, sono stati arrestati dai carabinieri di Rozzano, Corsico, Sesto San Giovanni e Viareggio, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Torino.

Proprio il ritrovamento dell’auto a Vercelli aveva permesso di indirizzare le indagini che inizialmente hanno coinvolto in particolare i carabinieri di Torino e Vercelli, con l’ausilio del Ris di Parma. I quattro sarebbero responsabili anche in un’altra rapina, commessa nel marzo del 2022 ai danni di un’agenzia immobiliare di Opera e di una tentata rapina ai danni di uno straniero collegato al traffico di stupefacenti, avvenuta nella periferia milanese. Durante una perquisizione domiciliare a Rozzano sono stati trovati anche 480 grammi di marijuana e 1.600 euro in contanti, un paio di manette e un finto tesserino delle forze dell’ordine.