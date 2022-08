Beppe Sala concentrato sui libri per Ie ferie

Impazzano le polemiche sull’aumento del biglietto Atm ma il sindaco lascia gestire la grana all’assessore alla Mobilità Arianna Censi. Beppe Sala ha presieduto ieri mattina l’ultima giunta prima della pausa per le ferie, da oggi trascorrerà una settimana in Engadina con la compagna Chiara Bazoli, poi si trasferiranno per un’altra settimana, ospiti di amici, a Formentera e per chiudere sette giorni nella casa vista mare in Liguria.

Ferie lunghe e tanto tempo per le letture sotto l’ombrellone. Ha condiviso sui social i libri che porterà in vacanza: «La svedese» di Giancarlo De Cataldo, «Gli uffici competenti» di Iegor Gran, «Libera» di Lea Ypi, «L’amore al tempo dell’odio» di Florian Illies e «Città in fiamme» di Don Winslow.

Ai milanesi stangati toccherà ripescare «Nonci resta che piangere».