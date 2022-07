Comunicato del Sindacato di Polizia “Il controllo di Bakayoko? Agenti meticolosi e preparati”

Ha parlato il segretario della SIULP (Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia), Paolo Magrone in merito ai fatti che hanno visto coinvolto il calciatore del Milan Tiemouè Bakayoko fermato per errore dalla polizia mentre era alla guida della sua macchina in compagnia di un amico, qualche giorno fa in pieno centro a Milano. Queste le parole di Magrone, rilasciate tramite un post su Facebook del profilo ufficiale del Sindacato: “Il Siulp milanese si congratula con i colleghi della volante impegnati a fermare per un controllo un SUV con a bordo due persone. Il controllo viene effettuato poiché’ da poco nelle vicinanze della centralissima Corso Como, si era consumata una sparatoria che ha coinvolto due gruppi di stranieri. Il personale operante ferma con particolare attenzione il veicolo che nelle fattezze corrispondeva a quello presumibilmente coinvolto poco prima nella sparatoria. Le armi in pugno tengono sotto tiro i due uomini fermati. Si scoprirà di lì a poco che una delle due persone controllate era il calciatore Bakayoko insieme ad un conoscente. Ci si congratula per la meticolosità del controllo che ancora una volta vede coinvolti agenti giovanissimi ma preparati , che denota ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, di quanto sia importante il fattore umano nel controllo del territorio, così come accadde una notte in cui la volante fermò per un controllo quello che poi risulto’ essere un noto terrorista e la cosa finì tragicamente, come tutti (o quasi) si ricordano. Quella volta furono eroi oggi sono dei razzisti o sprovveduti. Miracoli del web e di chi, di mistificare le forze dell’ordine, proprio non riesce a farne a meno, invocando un politicamente corretto fai da te…Bravissimi ragazzi. Siete l’orgoglio di questo paese”.

