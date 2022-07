Ecco da ATM qualche spunto per passare luglio in città.

Il nostro ristorante ATMosfera è aperto anche a pranzo. Scegliete tra menu di carne, pesce o vegetariano e lasciatevi guidare tra i luoghi simbolo della città su uno storico tram del 1928

I tram ATMosfera sono il frutto di un accurato lavoro di progettazione, restyling e ammodernamento delle più antiche vetture tranviarie di Milano.

Lo spazio interno è stato ottimizzato per ottenere il massimo comfort possibile, pur mantenendo la struttura originaria della vettura. Rimodellando le originali panche in teak sono stati ottenuti tavoli con comode sedute in posizione fissa per un totale di 24 posti, suddivisi in 4 tavoli da 4 persone sulla sinistra e 4 tavoli da 2 persone sulla destra. A bordo sono presenti anche la cucina, il guardaroba e la toilette.

I menù aggiornati periodicamente per garantire la freschezza e la stagionalità dei prodotti, sono opera di affermati chef sempre presenti a bordo.

La carta dei vini offre la possibilità di scegliere tra etichette selezionate, che privilegiano la qualità e l’abbinamento con il cibo proposto.

Il Castello Sforzesco farà da cornice alla partenza e all’arrivo dei tram ATMosfera, in un’ambientazione storica tra le più suggestive del nostro territorio.

L’itinerario proposto varia periodicamente, sia in base alle indicazioni viabilistiche sia per offrire ogni volta scorci differenti di Milano.

—————-

Anteo nella città porta il cinema nei Municipi milanesi fino al 18 settembre. I nostri abbonati annuali pagano 4 euro anziché 5.

Anteo nella città è il cinema in viaggio nei Municipi milanesi targato Anteo e Fuoricinema. Dal 30 giugno al 18 settembre i cieli dei diversi quartieri saranno illuminati da un cinema “su quattro ruote”: un furgone con un proiettore 2k, come quelli che si usano normalmente al cinema. L’esperienza di fruizione sarà ottimale anche grazie alla qualità dello schermo e dell’audio trasmesso in cuffia per non disturbare chi non parteciperà alle proiezioni.

La programmazione

In programmazione i migliori titoli internazionali e italiani come È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Freaks Out di Gabriele Mainetti, Nostalgia di Mario Martone, Ennio di Giuseppe Tornatore, Ariaferma di Leonardo di Costanzo, House of Gucci di Ridley Scott, The Batman di Matt Reeves, Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh.

La programmazione completa è a questo link.

Dove acquistare e come avere i vantaggi

Potete comprare presso la biglietteria situata nel luogo dell’evento, presso le biglietterie di Anteo Palazzo del Cinema, CityLife Anteo e Ariosto Anteo spazioCinema, sul sito www.spaziocinema.info o con l’app spaziocinema.

——————

Anche a luglio l’ADI Design Museum vi aspetta per scoprire la collezione degli oggetti premiati con il Compasso d’Oro. Se siete abbonati annuali l’ingresso è 9 euro anziché 12.

DI Design Museum – Compasso d’Oro è lo spazio che ospita la Collezione storica degli oggetti che, dal 1954 a oggi, hanno ottenuto l’importante riconoscimento del Compasso d’Oro.

Il Museo nasce dal recupero di un luogo storico degli anni ’30, utilizzato sia come deposito di tram a cavallo sia come impianto di distribuzione di energia elettrica ed è stato concepito con l’idea di rinnovare lo spazio, valorizzando il ricco patrimonio di archeologia industriale come carattere distintivo del luogo.

All’interno della collezione si trova il progetto architettonico e grafico della linea 1 della metropolitana a firma di Franco Albini, Franca Helg e Bob Noorda, che ha vinto il Compasso d’Oro nel 1964. ATM ha collaborato all’esposizione concedendo alcuni materiali delle stazioni M1, fotografie e documenti del 1964 dell’Archivio Storico ATM.

ADI Design Museum è aperto dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 20.00.

Il Museo non ha una biglietteria fisica: i biglietti si acquistano tramite il sito ADI o app. Gli abbonati annuali ATM devono presentare all’ingresso la tessera elettronica con la Carta Club o la ricevuta dell’acquisto dell’abbonamento annuale (che si può scaricare anche dall’Area riservata).

Scarica l’app:

ADI Design Museum – Compasso D’Oro

Piazza Compasso D’Oro 1, Milano

Ingresso da via Ceresio 7, via Bramante 42, piazzale Cimitero Monumentale