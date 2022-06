Fatebenefratelli-Sacco: covid ha rialzato la testa ma è sotto controllo

“Nell’ultima settimana il Covid ha rialzato la testa con le varianti: in Lombardia ci sono stati 30 mila contagiati. L’incidenza dei casi è tornata a salire per la prima volta in modo costante dalla revoca dello stato d’emergenza”. Lo ha confermato oggi il direttore Generale ASST Fatebenefratelli – Sacco Alessandro Visconti, a margine della conferenza stampa per la donazione di un respiratore pediatrico all’ospedale Buzzi di Milano, interpellato dai giornalisti sulla ripresa della curva dei contagi Covid avvenuta nell’ultimo periodo. “In questo momento, i ricoverati in area medica sono anziani che hanno diverse patologie e che necessitano di cure ma la situazione è sotto controllo”, ha precisato poi Visconti. Per quanto riguarda invece la diffusione delle nuove varianti a livello pediatrico ha risposto: “Qui al all’ospedale Buzzi i bambini sono stati toccati in maniera marginale dal virus”. #dab

