LA MILANESIANA: 15 giugno, ore 21.00, all’Arianteo Chiostro dell’Incoronata di Milano, letture, dialogo e concerto

Letture e dialogo di CLAUDIO MAGRIS e PAOLO DI PAOLO. Concerto di ANTONIO BALLISTA e BRUNO CANINO.

LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva mercoledì 15 giugno all’Arianteo Chiostro dell’Incoronata di Milano (via Milazzo, 9 – M2/M5 Garibaldi) con l’appuntamento “INVENTARSI UNA VITA”. La serata vedrà protagoniste le letture di Claudio Magris e Paolo Di Paolo e a seguire il concerto dei due pianisti Antonio Ballista e Bruno Canino. In apertura, saluti istituzionali di Giovanni Fosti (Presidente Fondazione Cariplo).

Inizio ore 21.00. Ingresso € 15. Biglietti disponibili su https://www.spaziocinema.info/milano/film/inventarsi-una-vita.

In collaborazione con FONDAZIONE CARIPLO e COMUNE DI MILANO. L’appuntamento sarà visibile anche in streaming su Corriere.it e sul canale La Milanesiana.

Un festival di respiro internazionale che tesse relazioni tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport e che anno dopo anno diventa sempre più protagonista delle estati italiane. Dal 4 giugno al 3 agosto, La Milanesiana infatti arriverà in 20 città diverse con oltre 60 incontri ed eventi, accogliendo più di 150 ospiti italiani e internazionali. Come in tutte le edizioni, l’arte ricopre un ruolo importante all’interno del Festival che quest’anno ospiterà ben 9 mostre in tutta Italia, dal 4 giugno al 15 settembre. I cataloghi delle mostre ospitate quest’anno da La Milanesiana sono editi dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi. La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, è stata rielaborata anche quest’anno da Franco Achilli. La Milanesiana è organizzata da Imarts International Music and Arts e Fondazione Elisabetta Sgarbi, con il Patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia. Main Sponsor de La Milanesiana: Ealixir, Fondazione Cariplo, Comune di Bormio, Rotary Club Bormio Contea, Intesa Sanpaolo, Volvo, Milano Serravalle – Milano Tangenziali, ENEL, Conad, Grafica Veneta.

LA MILANESIANA 2022

www.lamilanesiana.eu – www.elisabettasgarbi.it