Silvio Berlusconi “Il Centrodestra deve essere unito”

L’Europa deve darsi un’unica voce in politica estera e deve avere una forza militare coordinata. Bisogna cambiare i trattati, togliere il principio dell’unanimità delle decisioni. Sull’embargo al petrolio russo è bastato il voto di un Paese solo, l’Ungheria, e la decisione non è passata. L’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa è un atto di forza inaccettabile che sta causando molte, troppe vittime.

Il Centrodestra deve essere unito. E’ così evidente che se si disunisse perderemmo le elezioni e vincerebbe la sinistra. Soltanto un pazzo potrebbe pensare di mandare all’aria questa coalizione. Ci possono essere differenti posizioni su certi argomenti, ma sull’argomento principale ‘si vince se si è uniti’ non c’è alcun disaccordo possibile. Il servizio del tg5

Sono preoccupato per questa guerra e anche per i possibili effetti delle sanzioni. L’Unione europea deve accelerare per creare una forza comune per diventare una vera potenza militare mondiale. (Intervento a Treviglio)

Silvio Berlusconi