Isola, bocciata mozione per rivedere ZTL

La mozione presentata in Consiglio Comunale che chiedeva di rivedere la realizzazione della ZTL Isola è stata bocciata dalla maggioranza. Il Comune vuole chiudere al traffico il quartiere dalle ore 19.30 fino alle ore 6.00, vietando il transito di autovetture e motocicli.

La ZTL sarà applicata nel quadrilatero delimitato da via Guglielmo Pepe, via Carlo Farini, via Stelvio e viale Zara, un’area vasta che impedirà ai cittadini di andare a trovare amici o parenti, di riaccompagnare sotto il portone di casa la persona cara o anche solo di assistere le persone anziane o in difficoltà. Inoltre la preferenziale causerà la congestione del traffico e dei parcheggi nelle zone limitrofe ai suoi confini, spostando il problema nelle vie confinanti e sarebbe incalcolabile il danno che sarebbe causato agli esercenti, senza che il problema del disturbo della quiete venga minimamente risolto. Post C’ERA UNA VOLTA ALL’ISOLA…E DINTORNI