Il “gazebo” di Assoedilizia sulla riforma del Catasto

Venerdì 8 aprile, Confedilizia ha organizzato, in alcune piazze delle città italiane, la presenza di gazebo per illustrare ai proprietari tutte le implicazioni del disegno di legge delega per la riforma fiscale (art. 6 Revisione del Catasto) e raccogliere le opinioni dei soci e dei proprietari interessati.

La riforma del Catasto prevista nel ddl delega fiscale è preordinata, in generale, ad incrementare il gettito fiscale del settore immobiliare. Il tema è di particolare rilevanza in quanto, con la riforma del Catasto, c’è anche il rischio che, una volta entrata in vigore, possano intervenire revisioni di classamento che attraggano nella sfera di applicabilità dell’IMU.

In contemporanea venerdì 8 aprile dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Assoedilizia – Associazione milanese della proprietà edilizia aderente a Confedilizia terrà un incontro su Zoom, con la presenza del Presidente, Avv. Achille Colombo Clerici e, quali esperti dell’Associazione, del Dott. Massimo De Angelis, dell’Arch. Simona Ferradini, del Dott. Antonio Piccolo e dell’Avv. Luca Stendardi.

La partecipazione all’incontro Assoedilizia è libera e gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il link per il collegamento può essere richiesto via email all’indirizzo: info@assoedilizia.mi.it

La richiesta di partecipazione comporta il consenso al collegamento video.