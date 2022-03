Sala imbottiglia l’acqua mentre le case popolari cadono a pezzi

Imbottigliare l’acqua del rubinetto, rendendola inquinante, sarebbe già di per sé un assurdo in termini. Ma Sala, che ai record ci tiene, punta più in alto. Vuole rendere questa pratica una disciplina olimpica, inquadrandola in una cornice di degrado crescente a Milano. In particolare nelle sue case, con gli inquilini sempre più inferociti. Ci fa il riassunto di un’altra settimana di degrado Franco Vassallo, sempre molto attivo sul territorio:

“Negli ultimi giorni i problemi agli ascensori stanno diventando sempre meno sopportabili. Oggi voglio dare voce ad una storia allucinante, che purtroppo è tutto meno che unica. Via Pastonchi, non daremo ulteriori dettagli. Una signora deve operarsi al ginocchio. Non è una operazione estetica, è un intervento fondamentale per restare autosufficienti. Solo che dall’inizio del mese di febbraio l’ascensore è rotto. Scende le scale a fatica, si deve far aiutare. Ma ce la fa. La determinazione è più forte di tutto. L’operazione, grazie aDio e ai medici, va bene. Ma si pone un problema: mica è stato riparato nel frattempo l’ascensore. Nossignore.

Ma la cosa non finisce qui (ci metteranno settimane a ripararlo come sempre). La signora nel frattempo è dovuta vivere fuori di casa per tutto questo tempo. Pagando comunque l’affitto, si intende! E non era nemmeno la prima volta che MM mancava ai suoi doveri. A giugno, tornata da una terapia, ha trovato la sala devastata. Una infiltrazione d’acqua, secondo MM. Ecco, se proprio Sala intende imbottigliare qualcosa, non potrebbe farlo con l’acqua che distrugge le case? Non servirebbe a nulla a chi beve, ma sarebbe di enorme aiuto a chi nelle case ci vive.

Soprattutto a chi, come la sfortunata protagonista della nostra storia non è nuova a questi incidenti. Se incidenti vogliamo chiamarli. Già negli scorsi anni era crollato un pezzo di balcone, sempre dal piano di sopra, rischiando di colpirla in pieno. Come molta parte del patrimonio edile del Comune, non potendo essere usata per fare post su Instagram, viene costantemente ignorata da Sala. A riprova, porto anche un altro piccolo fatto. Via Tofano: domenica si solleva il pavimento in salotto di una famiglia. Quante settimane ci metterà MM a intervenire? E che danni subirà l’inquilino che vive sotto?”