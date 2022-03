Milano sta diventando sempre più insicura: i furti di ieri

Milano la città degli stupri, dello spaccio spesso impunito e dei furti, quasi che diventi obbligatorio procurarsi con la violenza ciò che si desidera. Milano tragicamente insicura è diventata un incubo

I furti di ieri

STAZIONE CENTRALE, RUBA CELLULARE A TAXISTA: ARRESTATO 25ENNE

– Furto ai danni di un taxista in Stazione Centrale. Mentre l’uomo stava parlando con alcuni clienti, un 25enne algerino, pluripregiudicato, si è avvicinato all’auto in sosta e ha rubato il telefono cellulare che era all’interno. La scena è stata vista da alcuni agenti della Polfer presenti in stazione per un servizio antiborseggio. Il 25enne è stato arrestato e portato in Questura in attesa di giudizio.

BAGGIO, SORPRESI A RUBARE IN APPARTAMENTO: ARRESTATI

– Sono stati sorpresi mentre rubavano all’interno di un appartamento in via Rismondo, nel quartiere Baggio. È accaduto alle 11.20 di ieri. Ad accorgersene il proprietario, un italiano di 59 anni, che rientrando a casa ha trovato il cancello e la porta esterna forzati e aperti e ha chiamato la Polizia. Gli arrestati, un marocchino di 22 anni e un libico di 44, erano riusciti a rubare oggetti per circa 100 euro. #gic

VIA SANT’ANDREA, 48ENNE DERUBATO DEL ROLEX

– Mentre stava camminando in via Sant’Andrea, nel ‘quadrilatero della moda’, è stato avvicinato da una donna che lo ha distratto salutandolo affettuosamente. Poco dopo si è accorto di non avere più al polso il Rolex che indossava. Vittima, nel primo pomeriggio di ieri, un 48enne.

VIA DEI MISSAGLIA, TENTA DI RUBARE 300 EURO DI MERCE AL SUPERMERCATO: ARRESTATO

– Ha tentato di uscire dall’Esselunga di via dei Missaglia dopo aver preso circa 300 euro di merce, ma è stato fermato all’uscita dalla sicurezza. È avvenuto alle 10.20 di ieri. La persona arrestata è un algerino di 42 anni con precedenti. Per lo stesso reato è stata arrestata verso le 16.30 di pomeriggio anche un’italiana di 53 anni con precedenti. Aveva tentato di rubare circa 100 euro di merce dall’UPIM di corso Buenos Aires

ROGOREDO, ARRESTATO 42ENNE DESTINATARIO MISURA CAUTELARE

– La Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 42 anni, pluripregiudicato, destinatario della misura cautelare in carcere nella stazione di Milano Rogoredo.

Gli agenti della Polfer hanno proceduto al controllo di un uomo sospetto da cui è emerso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza, in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate. (fonte Mianews)