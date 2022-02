Sala spegne il Duomo ma regala la corrente ai Rom?

Era già abbastanza irritante vedere Milano al buio per colpa delle politiche ecologistiche per cui Sala scendeva in piazza quando tutto andava bene, ma le notizie che ci arrivano dalle case popolari rendono la sceneggiata ancora più amara. Siamo in via San Romanello, case MM, e ce ne riferisce Franco Vassallo, già delegato alla casa del Municipio 7:

“Premessa: riporto quanto mi viene detto dai cittadini. Inquilini MM di massima attendibilità. Ed in via San Romanello ci vivono da decenni, amano questa città e non ne sopportano il degrado. Risulta loro che sia stato assegnato un alloggio ad un gruppo di cittadini, presumibilmente Rom, da parte della partecipata del Comune. Questi galantuomini e gentil donne, oltre a non ritenersi obbligati a pagare l’affitto, hanno anche deciso che, dato il costo dell’energia, è anche del tutto opportuno che a pagare l’energia, sia il Comune.

Per ottenere l’adempimento di questo supposto dovere, hanno tirato direttamente una prolunga dalla presa del pianerottolo dentro casa. Inoltre, dato il continuo viavai e la contemporanea rottura del portone del piano terra, è ipotizzabile che abbiano deciso di aggirare la seccatura di far suonare gli ospiti. Anche perché c’è gente che va e viene a tutte le ore del giorno e della notte. Inoltre, per meglio utilizzare gli spazi delle abitazioni, i nuovi inquilini hanno deciso di usare gli spazi comuni come guardaroba e magazzino. Rendendo la vita impossibile ai vicini di casa che davano tutt’altro significato al termine “spazi comuni”.

In ultimo, quello che davvero aggiunge il danno alla beffa, è che chi paga anche per questi creativi signori è al freddo, perché MM non ha fondi e tempo per riparare i propri termosifoni. Come, evidentemente, non ne ha per sgomberare i pianerottoli e staccare le prolunghe dalle prese elettriche comuni. Devono essere troppo impegnati a decidere quali monumenti lasciare al buio per risparmiare sulla bolletta gli importi necessari a regalare l’elettricità a questi eclettici nuovi inquilini. A cui vengono dati solo diritti e in cambio non è mai chiesto il rispetto di alcun dovere”.