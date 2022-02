Salinari (F.I) “Ancora baby gang nel quadrilatero di San Siro”

Baby gang all’assalto di Milano, quasi un divertimento e senz’altro un modo per sbeffeggiare e irridere, da padroni dei luoghi, impuniti e criminali. Salinari (F.I) testimonia “Oggi (ieri ndr) pomeriggio alle ore 15.00 un gruppo di ragazzi ha rubato un estintore dalla metropolitana linea M5 e lo ha aperto nella banchina della fermata Segesta. Non contenti, si sono diretti verso la scuola Francese Stendhal e hanno minacciato i ragazzi all’uscita dalla scuola con l’intenzione di intimorirli con atteggiamenti violenti – dichiara Antonio Salinari capogruppo di Forza Italia del Municipio 7 – “Il quartiere ormai sembra terra delle baby gang che infondono un senso di insicurezza nei residenti, la situazione sta davvero degenerando” continua Salinari “Bisogna intervenire subito”

E l’ultimo episodio del 9 scorso racconta che una baby gang, ha preso di mira un tram che in quel momento transitava per lo snodo viario, importante arteria di collegamento interna alla città. Sono una dozzina, o forse anche qualcuno di più, tutti giovanissimi. E poi uno dei ragazzi si piazza in mezzo alla strada ostruendo il percorso e un altro, forse per provocazione al conducente, si cimenta anche in una serie di piegamenti sulle braccia, quindi il branco inizia un lancio di bottiglie di plastica contro il tram, lancio con urla e insulti all’indirizzo del conducente. Un vero modello di pericolosa presa in giro delle leggi e del rispetto.