Priorità di Sala: al via lavori per pista ciclabile da Milano all’Idroscalo: tutto il resto è noia

Risse, stupri, clochard trattati come spazzatura, abusivismo dilagante, ma Sala ha idee grandiose solo per le piste ciclabili a lungo chilometraggio da guinness dei primati, tutto il resto è noia…maledetta noia (per citare Califano)

Per il nuovo stadio ci vogliono due anni per decidere? Per l’ipotesi di nuovi vigili sei anni? Per la nuova M4 quattro anni e poi si vedrà? Ma per le piste ciclabili nel mese di giugno sarà possibile raggiungere il Parco Idroscalo da Milano in bicicletta con un percorso protetto, illuminato, sicuro e realizzato secondo standard di qualità sia dal punto di vista infrastrutturale che ambientale. È infatti partita la costruzione della prima tratta della Linea 6 di Biciplan Cambio, rete di 24 linee ciclabili (4 circolari e 16 radiali) che la Città metropolitana intende costruire nei prossimi anni. La Linea 6, quando completata, congiungerà Milano con Caravaggio, transitando per Segrate, Pioltello, Rodano, Vignate, Liscate e Truccazzano.

I lavori sono partiti con la presa di possesso delle aree interessate e con i sopralluoghi di rito con l’impresa che si è aggiudicata l’appalto. Lunedì 7 febbraio 2022 inizierà la cantierizzazione per dare avvio agli interventi veri e propri. Da lunedì 7 febbraio, e per tutta la durata dei lavori fino al mese di giugno 2022, la via Rivoltana a Segrate sarà percorribile a senso unico in direzione Milano, nella tratta compresa tra via Corelli (incrocio centro sportivo Saini) in Milano a via Novegro in Segrate, per permettere i lavori di realizzazione della pista a fianco della strada comunale.

Da Milano non sarà pertanto possibile arrivare a Novegro, all’idroscalo o a Linate da via Corelli, ma si dovrà accedere a questi luoghi utilizzando strade alternative (viale Forlanini). Invece sarà regolare la viabilità dal capoluogo per la ricicleria e per il Centro Sportivo Saini, oltre che per tutti i residenti in via Corelli.

“Stiamo lavorando per connettere capillarmente il nostro territorio attraverso un’infrastruttura sicura e sostenibile che pone al centro il benessere dei cittadini. Oggi (lunedì 31 dicembre, ndr) ad Abbiategrasso abbiamo terminato il giro di incontri di presentazione del Biciplan ai 133 sindaci della nostra area metropolitana. I riscontri ricevuti sono estremamente positivi, ciò ci ha resi ancor più convinti della bontà del nostro lavoro. Prima dell’estate la prima tratta della linea 6 sarà pronta, così da permettere, con l’arrivo della bella stagione, a migliaia di cittadini di raggiungere il Parco Idroscalo in sicurezza” ha commentato in una nota la consigliera delegata alla mobilità e infrastrutture, Beatrice Uguccioni.

Complessivamente è prevista la realizzazione di 750 km di infrastruttura. Il Biciplan Cambio, inoltre, prevede che l’80% dei servizi di interesse (scuole, imprese, ospedali, interscambi con il Trasporto Pubblico Locale) si trovi entro 1 km da almeno una linea, in modo da offrire una copertura territoriale estesa. Ci crediamo, perché Sala non vuole “Annoiarsi