Berlusconi: una vita in attesa, forse. Ma Sgarbi scommette sul suo ritiro.

Una vita in attesa di questa possibilità, forse. Berlusconi Presidente della Repubblica è un momento di arrivo sognato, forse. E la memoria va alla cronaca, a quell’uomo che prometteva al padre “Diventerò Presidente” con quella sana follia in cui ha sempre creduto come imprenditore e come politico. E la speranza di una moltitudine di folli che razionalizza le potenzialità della persona, il carisma del politico, l’esperienza di una vita. Un elogio alla follia che può essere genio, umanità, capacità realizzativa: doti che non appartengono ad una sinistra deficitaria di libertà di pensiero, con limiti insormontabili, ideologie che non sanno spaziare, opportunismi di bassa bottega, incapacità di revisione e di critica.

Palamara docet, il vulnus di una Magistratura politicizzata ha stravolto il corso della democrazia, il fastidio è diventato da tempo odio personale e l’Italia ancora e forse per sempre sarà succube di pregiudizi determinanti.

Quella promessa al padre conteneva il presupposto di una considerazione basata sul proprio lavoro, sulle intenzioni di “fare bene”, sulla logica causa effetto. Arrigo Sacchi ebbe a dire ““Silvio al Colle? Lui è capace di tutto…solo un genio poteva scegliere me”. Per evidenziare un’ampiezza di visione straordinaria da saper piegare nell’ottimizzazione del contingente, ma purtroppo la “follia” della sua candidatura non dipende solo da una sua intenzione e, con disagio, leggo dichiarazioni di Sgarbi di un suo possibile ritiro come candidato.

“Questa è una pausa di riflessione che lui ad Arcore può utilizzare per trovare un nome da indicare al posto del suo. Immagino che questo nome possa uscire prima di lunedì e che possa arrivare anche per iscritto, da remoto”. Non voglio credere che Berlusconi non giochi la partita sino in fondo con una “follia” che sa rischiare ma anche vincere.