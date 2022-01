Cagnolati (FI) – Sicurezza area Benedetto Marcello – Vendita abusiva di cibo

Ancora una segnalazione da parte di Marco Cagnolati (FI), Consigliere di Municipio 3, che sollecita Palazzo Marino a intervenire contro la vendita abusiva di cibo in via Benedetto Marcello.

Segnalo, come da foto allegate, che in Via Benedetto Marcello nei presi del civico 93, da mesi sono presenti abusivi che vendono cibo illegalmente a bordo di un veicolo targato CM387RJ

All’interno delle aree verdi e del parco giochi inoltra si incontrano sempre individui – foto allegate – dediti a “strani” commerci del tutto indisturbati….

Segnalo che i residenti lamentano ASSENZA di controlli, e di come l’area sia in balia di spacciatori e persone occupate in commerci di merce di dubbia provenienza come da foto allegate.