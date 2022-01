Abbonamento ATM gratis ai City Angels, ma il Comune per la sicurezza che fa?

Il volontariato, la terza gamba a Milano che diventa essenziale, nella carenza di soluzioni istituzionali. E l’abbonamento Atm gratis ai City Angels anche nel 2022, “tiene conto degli effetti positivi registrati in questi anni di presenza sui mezzi pubblici e nelle stazioni metropolitane. Tutti conosciamo, per farla breve, il commercio di droga alla Stazione Centrale, gli episodi di aggressione sui mezzi pubblici e la gratuità per sportarsi è davvero il minimo che possa essere fatto.

L’associazione, nata nel 1994 in una delle zone problematiche della città, la Stazione Centrale di Milano, ha continuato poi la propria attività portando soccorso ai più deboli, come i senzatetto e i migranti, e sviluppando iniziative per affrontare le forme di marginalità sociale.

Sicuramente un grazie ai volontari che agiscono anche in situazioni pericolose e di estrema indigenza, ma il Comune che si incensa per un abbonamento gratis che dovrebbe sostituire in gran parte la sua inefficienza e la mancanza di strategie risolutive, per la sicurezza che fa?