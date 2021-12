Il “Monzino” compie 40 anni. Fontana “Punto di riferimento territoriale per tutti”

“Anche in questi due anni molto complessi per la sanità, il Centro Cardiologico Monzino conferma il suo ruolo di punto di forza e di riferimento per il nostro territorio, nell’interazione con il mondo universitario e con la sanità lombarda pubblica e privata”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso del suo intervento all’evento di celebrazione dei 40 anni del Centro Cardiologico Monzino, alla presenza del suo presidente, Carlo Buora, dell’amministratore delegato, Mauro Melis, del direttore scientifico, Giulio Pompilio e del direttore generale, Luca Merlino. “Una complementarietà che è peculiare caratteristica del nostro sistema sanitario e trova conferma anche nel nuovo assetto normativo delineato con la Legge sanitaria approvata dal Consiglio. Un aspetto fondamentale per perseguire livelli di cura e assistenza ispirati ai principi di solidarietà e centralità del paziente” ha continuato Fontana, sottolinenando che “il Centro Monzino è un’eccellenza per il Paese e hub di riferimento per la nostra Regione. Unico Irccs mono specialistico, eroga prestazioni di alta specializzazione e raggiunge importanti traguardi nella ricerca: dal letto del paziente al laboratorio e viceversa”. Il governatore ha poi ricordato che “in 40 anni non ha mai tradito la sua alta ispirazione di centro di avanguardia e, come dimostrano questi mesi di lotta al Covid e il Bilancio Sociale 2020, di ospedale al servizio del territorio”. “Questa grande realtà – ha proseguito – continua a stupirci per l’alta qualità della ricerca, come i recenti studi per il trattamento della tachicardia ventricolare, e la costante risposta ai bisogni di salute dei nostri cittadini, con gli sforzi compiuti per rendere la struttura, hub di riferimento per i pazienti cardiopatici no covid, in periodo pandemico”. “L’operatività di questo baluardo della sanità lombarda – ha concluso Fontana – ha subito grandi trasformazioni e la capacità adattativa è, senza dubbio, frutto della grande passione e dedizione del capitale umano che vi opera: a loro va il merito di 40 anni di storia e il ringraziamento mio e di tutta la comunità lombarda”.

