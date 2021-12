Dove e quando vedere in diretta la Prima del Macbeth alla Scala

La serata inaugurale della nuova stagione del Teatro alla Scala è un evento che coinvolge tutta la città e interessa il mondo intero. La Prima arriva in ogni angolo di Milano grazie alle proiezioni in diretta dell’opera in moltissimi luoghi, da teatri a musei, fino ad arrivare ad un carcere. Il 7 dicembre tutti insieme seguiamo la proiezione in diretta di Macbeth di Giuseppe Verdi lungo la sua storia, che entra nella nostra attraverso musica ed immagini.

Qui sotto trovi l’elenco completo dei luoghi dove seguire le proiezioni.

Le proiezioni saranno precedute alle 16:30 dalla Guida all’Ascolto dell’opera stessa a cura di Accademia Teatro alla Scala in forma live o registrata.

Ore 16:30 Guida all’Ascolto in forma registrata o live a cura di Accademia Teatro alla Scala Guida all’Ascolto live: attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, musicologi e narratori specializzati offrono al pubblico un’introduzione utile a comprendere l’opera. Guida all’Ascolto registrata: viene trasmessa la guida all’ascolto teatralizzata del Prof. Fabio Sartorelli ripresa durante l’evento inaugurale presso la Sala della Balla del Castello Sforzesco. Ore 18:00 Diretta Prima Macbeth Tutte le proiezioni e le performance sono a ingresso libero o su prenotazione fino a esaurimento dei posti, salvo diversamente indicato.

MUNICIPIO 1 Teatro Dal Verme Via San Giovanni sul Muro, 2

Ingresso gratuito previo ritiro dei biglietti in distribuzione presso la biglietteria del Teatro dal 3 dicembre

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA Teatro Carcano Corso di Porta Romana, 63

Prenotazione obbligatoria tramite mail a info@teatrocarcano.com, telefono 0255181377 o presso la biglietteria del teatro aperta tutti i giorni in orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:30.

LABORATORIO BAMBINI “Le streghe di Macbeth!” con Chiara Stoppa / ATIR dalle 15:00 alle 18:00

GUIDA ALL’ASCOLTO di LELLA COSTA – codirettrice Teatro Carcano – e FRANCESCO MICHELI – regista e direttore artistico della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo – alle ore 17:00, in collaborazione con ATIR Casa Circondariale San Vittore Piazza Gaetano Filangieri, 2

Ingresso riservato Fondazione Giangiacomo Feltrinelli Viale Pasubio, 5

Prenotazione obbligatoria – fondazione@fondazionefeltrinelli.it

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA Conservatorio “Giuseppe Verdi”, Sala Verdi Via Conservatorio, 12

Prenotazione – biglietteria@consmilano.it

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA

MUNICIPIO 2 Sala Alma Rosé – Artepassante Piazza San Gioachimo

presso mezzanino del Passante Ferroviario Stazione di Repubblica

Prenotazione obbligatoria – info@almarose.it

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA Auditorium “Teresa Pomodoro” – Casa della Carità Via Francesco Brambilla, 8

Prenotazione obbligatoria – eventi@casadellacarita.org

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA Heracles Gymnasium Via Padova, 21

Prenotazione obbligatoria – eventi@heracles-symposium.it

GUIDA ALL’ASCOLTO LIVE a cura di ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Auditorium Gaber – Palazzo Pirelli Consiglio Regionale della Lombardia

Piazza Duca d’Aosta, 3

Prenotazione obbligatoria consiglio.regione.lombardia.it

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA

MUNICIPIO 3 Auditorium Stefano Cerri Via Carlo Valvassori Peroni, 56

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA Sala Gregorianum Via Lodovico Settala, 27

Prenotazione obbligatoria – info@gregorianum.com

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA

MUNICIPIO 4 WOW Spazio Fumetto Viale Campania, 12

Prenotazione obbligatoria – 02 49524744

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA Cinema Teatro Delfino Piazza Piero Carnelli

Prenotazione obbligatoria – cinemateatrodelfino.it

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA MADE in Corvetto Piazzale Ferrara, 2

Prenotazione obbligatoria – made.in.corvetto@gmail.com

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA

MUNICIPIO 5 Casa dell’Accoglienza “Enzo Jannacci” Viale Ortles, 69

Prenotazione obbligatoria – Pss.CasaJannacci@comune.milano.it

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA Comunità per minori non accompagnati Oklahoma Via C. Baroni, 228

Prenotazione obbligatoria – segreteria@oklahoma.it

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA Padiglione Chiaravalle Via San Bernardo 17

Prenotazione obbligatoria – ama.terzopaesaggio@gmail.com

GUIDA ALL’ASCOLTO LIVE a cura di ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Santeria Toscana 31 Viale Toscana, 31

Prenotazione – hellotoscana@santeriamilano.it

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA PACTA Salone Via Ulisse Dini, 7

Prenotazione – biglietteria@pacta.org

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA Magazzino Musica – MaMu Via Francesco Soave, 3

Prenotazione obbligatoria – magazzinomusica.it

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera Via Camporgnago, 40

Ingresso riservato

MUNICIPIO 6 Teatro Edi/Barrio’s Piazza Donne Partigiane

Prenotazione – barrios.it

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA Auditorium MUDEC – Museo delle Culture Via Tortona, 56

Prenotazione obbligatoria – eventbrite.it

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA

MUNICIPIO 7 Teatro Puntozero Beccaria c/o Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria Via dei Calchi Taeggi, 20

Prenotazione obbligatoria – info@puntozeroteatro.org

GUIDA ALL’ASCOLTO LIVE a cura di ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Spazio Teatro 89 Via Fratelli Zoia, 89

Prenotazione obbligatoria – info@spazioteatro89.org o 0240914901

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA Teatro Rosetum Via Pisanello, 1

Prenotazione obbligatoria – info@rosetum.it

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA mare culturale urbano Via Giuseppe Gabetti, 15

Prenotazione obbligatoria – maremilano.org

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA

MUNICIPIO 8 Auditorium Enzo Baldoni Via Quarenghi, 21

Prenotazione obbligatoria – m.municipio8@comune.milano.it

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA

MUNICIPIO 9 Spirit de Milan Via Bovisasca, 59

Prenotazione obbligatoria – spiritdemilan.it

GUIDA ALL’ASCOLTO LIVE a cura di ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

a seguire cena prenotabile sul sito spiritdemilan.it Teatro della Cooperativa Via Privata Hermada, 8

Prenotazione obbligatoria – info@teatrodellacooperativa.it

GUIDA ALL’ASCOLTO LIVE a cura di ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Cineteca Milano MIC – Museo Interattivo Del Cinema Viale Fulvio Testi, 121

Prenotazione obbligatoria – cinetecamilano.it

GUIDA ALL’ASCOLTO LIVE a cura di ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Medicinema – Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Piazza Ospedale Maggiore 3, Blocco Nord A, Piano -1

Prenotazione obbligatoria – info@medicinema-italia.org

GUIDA ALL’ASCOLTO REGISTRATA

FUORI CITTÀ La porta di Milano / Soglia Magica – Aeroporto di Malpensa – Terminal 1 Spazio limitrofo Stazione Malpensa Express

Ferno (Varese)

milanomalpensa-airport.com Mumac Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali Via P. Neruda, 2 – Binasco

Prenotazione obbligatoria

mumac.it/prenotazioni

GUIDA ALL’ASCOLTO a cura di MARCO TARGA dalle 17:00

