Antonio Salinari, Capogruppo F.I. Municipio 7 “Riqualificazione Palasharp – Ma dove verrà spostato il centro di preghiera?”

Al via i lavori per la riqualificazione del Palasharp. Ma dove verrà spostato il luogo di culto? L’area del parcheggio Trenno di Via Novara è una delle aree candidate allo scopo per ospitare il centro di preghiera. “Noi in Municipio 7 daremo battaglia” – commenta Antonio Salinari, capogruppo di Forza Italia – “Avevamo già rappresentato la nostra contrarietà alla realizzazione del nuovo luogo di culto in quell’area attraverso un documento votato a larga maggioranza, compresi alcuni esponenti del centrosinistra, che chiedeva al Comune di scegliere un luogo alternativo tra quelli già individuati a tale scopo dal Piano delle Attrezzature Religiose e lo stesso Consiglio comunale aveva eliminato tale area dal Pgt”. “Il motivo di tale scelta è semplice” – continua Salinari – “il parcheggio di Via Novara deve essere usato come parcheggio di interscambio strategico e deve servire ad evitare la quotidiana entrata in città di migliaia di macchine”. Tra l’altro – conclude Salinari- “ricordiamoci che oggi vi è un Hub drive through più grande d’Italia dedicato a tamponi e vaccini”.

