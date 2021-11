Fino al 20 novembre torna “In farmacia per i bambini” per raccogliere medicinali ad uso pediatrico

Fino a sabato 20 novembre torna “In farmacia per i bambini“, l’iniziativa nazionale realizzata dalla Fondazione Francesca Rava insieme al Network KPMG, dedicata alla sensibilizzazione sui diritti dei più piccoli e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria. L’iniziativa si svolge grazie alla preziosa collaborazione di 4.300 volontari e circa 50 aziende in 2.144 farmacie aderenti in tutta Italia e al sostegno dei partner istituzionali Federfarma, FOFI e Cosmofarma.

Per contribuire all’iniziativa è possibile acquistare nelle farmacie aderenti farmaci e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria. Le confezioni acquistate saranno consegnate ai volontari della Fondazione e donate a 800 enti che aiutano bambini e famiglie in difficoltà in Italia e all’Ospedale N.P.H. St. Damien, unico presidio pediatrico di Haiti. Per l’edizione 2021 l’iniziativa ha ricevuto anche la Medaglia del Presidente della Repubblica e il patrocinio del Ministero della salute e della Regione Lombardia.

“All’emergenza sanitaria Covid-19 – sottolinea Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava – è seguita anche quella economica e sociale. Secondo i dati Istat, in Italia nel 2020 i minori in povertà assoluta sono arrivati a 1.346.000 (+209.000 rispetto all’anno precedente). Sono moltissime le richieste di aiuto che la Fondazione Francesca Rava continua a ricevere da case famiglia, comunità per minori e famiglie che non riescono a far fronte alle necessità dei propri figli. Fino al 20 novembre nelle farmacie aderenti tutti possiamo acquistare e donare farmaci e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria. Tutti insieme, possiamo contribuire al raggiungimento di uno dei più importanti tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite: Salute per tutti e di tutte le età, SDG3”.

Nelle farmacie aderenti sarà distribuito un pieghevole sui diritti dei bambini, dedicato quest’anno alla divulgazione dei contenuti dell’Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite e, in particolare, dell’Obiettivo 3: Salute per tutti e per tutte le età.