POTENZA, ABILITA’ E CORAGGIO SFIDANO LE LEGGI DELLA FISICA NELLA BELLEZZA SELVAGGIA DI POLIGNANO A MARE

La cliff diving è una competizione internazionale di alto livello tecnico di tuffi, organizzata da Red Bull, famosa bevanda energetica .

Cliff diving tuffi di 3” in caduta libera da una scogliera di 27 metri maschile e 21 metri femminile, con un’accelerazione di 9,8 metri al secondo e un impatto con l’acqua 9 volte più violento rispetto al tuffo dalla piattaforma di 10 m., una vera sfida alla fisica.

I divers partono da una terrazza privata che dà accesso alle due piattaforme, in una Polignano dove quel Volare di Domenico Modugno echeggia ancora una volta tra le alte scogliere delle cristalline acque adriatiche, come meteore proiettate verso il cielo blu dipinto di blu.

Il format della competizione prevede, prima della gara, un sorteggio che determina l’ordine di tuffo al primo round. Il primo giorno, prima della competizione i divers comunicano i tuffi che eseguiranno. Per il calcolo del punteggio i divers devono eseguire almeno un tuffo durante la gara.

I punti di ciascuna competizione vengono assegnati dal primo all’ultimo posto e poi sommati per ottenere il punteggio complessivo necessario per stilare la classifica della World Series.

Importante è il coefficiente di difficoltà (C.D.) Che viene calcolato in rapporto alla complessità dell’esecuzione e alla coordinazione di figure che ne caratterizzano il tuffo.

Cinque giudici internazionali, di solito campioni olimpici di high diving, valutano i tuffi in base a determinati criteri: tipo di salto, posizione in aria, numero dei salti mortali, numero di avvitamenti e tipo di entrata in acqua, assegnando ad ogni tuffo da 0 a 10 punti.

Red Bull Cliff Diving World Series 2021 a Polignano a Mare in Puglia ha confermato la vittoria al recordman britannico Gary Hunt (9° titolo mondiale) e all’australiana Rhiannan Hiffland (con 12 vittorie consecutive). Alessandro De Rose, solo e unico high diver italiano arriva terzo sul podio.

Si chiude la 12° edizione del Red Bull Cliff Diving World Series a Polignano a Mare in uno scenario tra i più belli al mondo, in quel Volare di Atleti che si librano come una musica dolce, un vento rapito, nel cielo infinito.

Matilde Sardiello