Cagnolati (FI): Ennesimo taglio alberi in Via Ampère

Ancora un’ecatombe di alberi in via Ampère e il consigliere di Municipio 2 Marco Cagnolati (FI) ne chiede conto agli Assessori responsabili:

Egr. Assessori,

per quanto di competenza vi comunico che, come da foto allegate, sono stati abbattuti durante il mese di Luglio nuovamente ed apparentemente senza motivazione (il tronco apparirebbe sano) altri alberi di grosse dimensioni in località di cui in oggetto.

I residenti chiedono il perché di questo abbattimento e sono preoccupati per il taglio di ulteriori alberi in zona, fino ad oggi in questo ultimo periodo mi hanno comunicato infatti che ne sarebbero stati abbattuti circa una decina sempre nella stessa zona.

Pregherei quindi di farmi sapere il motivo di questo abbattimento e se nella stessa zona ne siano previsti altri (allegando le relative motivazioni) e chiedo di fare in modo che ne vengano ripiantati in sostituzione nello stesso luogo un numero adeguato a compensazione del taglio effettuato.

Inoltre non mi risulta siano stati piantati i famosi alberi a compensazione degli altri abbattuti in questi mesi !!!

Chiedo quindi se siano stati presi provvedimenti e che tipo di provvedimenti verranno presi in tal senso.

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano

