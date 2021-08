Sanga Milano: l’eccellenza milanese vestirà Giorgio Armani

Sarà Giorgio Armani a vestire per la stagione 2021/2022 la Sanga Milano, formazione femminile di basket della città. Ad annunciarlo è stata la stessa squadra, con una nota ufficiale: «Abbiamo il piacere di annunciare – si legge nella nota diramata – che per la nuova stagione 2021/22, che prende oggi ufficialmente avvio, la squadra femminile milanese Sanga, targata “IL PONTE CASA D’ASTE – GBC”, indosserà la divisa tecnica firmata EA7».

Giorgio Armani al fianco della Sanga Milano

Il ritorno in campo della Sanga Milano, dunque, coincide con l’avvicinarsi di un magnate del mondo meneghino e non solo come Giorgio Armani: «E’ per noi un onore, ma anche una responsabilità, indossare Armani nel rappresentare una delle eccellenze milanesi sportive femminili – ha detto Franz Pinotti, fondatore e coach della squadra – questa collaborazione rafforza l’idea dello sport come fondamentale veicolo di comunicazione verso i giovani, sia in campo educativo che formativo, e conferma che solo unendosi con un vero spirito di squadra si possano ottenere grandi risultati valoriali oltre che sportivi».

Si torna in campo

Il Sanga Milano, dopo la scorsa stagione che ha visto le ragazze milanesi raggiungere le finali della Serie A2, torna al lavoro dalle ore 19 di oggi, lunedì 23 agosto, per il primo degli appuntamenti di una preseason ricca di impegni di prestigio, guidata dal confermato staff tecnico. «Dopo aver ricevuto nel 2018 La Rosa Camuna e nel 2019 l’Ambrogino d’oro, entrambi per meriti sociali oltre che sportivi – sottolinea il Presidente onorario dott. Enrico Crespi – indossare una divisa griffata Armani è il chiaro riconoscimento di un lavoro ultraventennale all’insegna della milanesità, sempre più riconosciuto e apprezzato anche dalle Istituzioni pubbliche e dall’Amministrazione Comunale. Siamo grati e riconoscenti nei confronti di Giorgio Armani per questa particolare attenzione e delicatezza nei confronti del basket milanese in versione femminile».

Il saluto di Giorgio Armani

«Il mio coinvolgimento con EA7 nel mondo dello sport è sempre più ampio e inclusivo. Sono felice di questa nuova collaborazione con il Sanga Milano, la squadra di basket femminile della città, che va ad affiancarsi a quella con l’Olimpia Milano, l’eccellenza del basket milanese», ha dichiarato Giorgio Armani.